Son dakika haberleri... Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 16 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 16 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Borusan Mannesmann 30,30 33,66 -9,98 Çelebi 149,00 160,10 -6,93 İpek Doğal Enerji 13,47 13,77 -2,18 Bagfaş 20,06 20,38 -1,57 DO-CO 548,50 556,50 -1,44 Alarko GMYO 23,84 24,10 -1,08 ARD Bilişim Teknolojileri 46,40 46,86 -0,98 Anadolu Grubu Holding 27,78 28,00 -0,79 Odaş Elektrik 3,93 3,96 -0,76 Coca Cola İçecek 62,20 62,60 -0,64 Özak GMYO 5,07 5,10 -0,59 Aksigorta 9,20 9,25 -0,54 Ülker Bisküvi 22,80 22,84 -0,18 Pegasus 72,20 72,30 -0,14 Bizim Mağazaları 15,63 15,65 -0,13 Koç Holding 19,96 19,97 -0,05 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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