Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 15 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 15 hisse
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Borusan Mannesmann
|28,12
|30,30
|-7,19
|Selçuk Ecza Deposu
|15,04
|15,44
|-2,59
|Netaş Telekomünikasyon
|24,18
|24,64
|-1,87
|ARD Bilişim Teknolojileri
|45,04
|45,62
|-1,27
|Albaraka Türk
|2,00
|2,02
|-0,99
|Doğan Holding
|3,02
|3,05
|-0,98
|Halk GMYO
|3,35
|3,38
|-0,89
|Pegasus
|71,40
|71,90
|-0,70
|Akiş GMYO
|3,54
|3,56
|-0,56
|Koza Altın
|94,20
|94,70
|-0,53
|Türk Traktör
|158,50
|159,20
|-0,44
|Türk Hava Yolları
|12,69
|12,74
|-0,39
|Anadolu Grubu Holding
|27,42
|27,50
|-0,29
|Koza Madencilik
|15,75
|15,79
|-0,25
|Halkbank
|5,44
|5,45
|-0,18
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haberleri: Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler - Son Dakika Ekonomi