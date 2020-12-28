Son dakika haberleri: Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 15 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 15 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Borusan Mannesmann 28,12 30,30 -7,19 Selçuk Ecza Deposu 15,04 15,44 -2,59 Netaş Telekomünikasyon 24,18 24,64 -1,87 ARD Bilişim Teknolojileri 45,04 45,62 -1,27 Albaraka Türk 2,00 2,02 -0,99 Doğan Holding 3,02 3,05 -0,98 Halk GMYO 3,35 3,38 -0,89 Pegasus 71,40 71,90 -0,70 Akiş GMYO 3,54 3,56 -0,56 Koza Altın 94,20 94,70 -0,53 Türk Traktör 158,50 159,20 -0,44 Türk Hava Yolları 12,69 12,74 -0,39 Anadolu Grubu Holding 27,42 27,50 -0,29 Koza Madencilik 15,75 15,79 -0,25 Halkbank 5,44 5,45 -0,18 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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