Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Borusan Yatırım Pazarlama
|290,50
|272,00
|6,80
|SASA Polyester
|29,98
|28,34
|5,79
|Borusan Mannesmann
|23,78
|22,84
|4,12
|Jantsa Jant Sanayi
|73,50
|70,70
|3,96
|Otokar
|273,00
|263,50
|3,61
|Nuh Çimento
|37,76
|36,66
|3,00
|Gübre Fabrikaları
|49,88
|48,50
|2,85
|İş Yatırım Menkul Değerler
|13,25
|12,90
|2,71
|Türk Traktör
|166,60
|162,20
|2,71
|Vestel
|31,16
|30,34
|2,70
|Verusa Holding
|45,92
|44,78
|2,55
|Kardemir (D)
|7,27
|7,09
|2,54
|Ereğli Demir Çelik
|18,37
|17,92
|2,51
|Enka İnşaat
|9,02
|8,80
|2,50
|Ford Otosan
|173,00
|168,80
|2,49
|Ege Gübre
|169,20
|165,10
|2,48
|Aksa Enerji
|11,75
|11,47
|2,44
|Yapı ve Kredi Bankası
|2,32
|2,27
|2,20
|Anadolu Efes
|22,34
|21,86
|2,20
|Kordsa Teknik Tekstil
|19,73
|19,31
|2,18
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi