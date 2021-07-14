Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Borusan Yatırım Pazarlama 290,50 272,00 6,80 SASA Polyester 29,98 28,34 5,79 Borusan Mannesmann 23,78 22,84 4,12 Jantsa Jant Sanayi 73,50 70,70 3,96 Otokar 273,00 263,50 3,61 Nuh Çimento 37,76 36,66 3,00 Gübre Fabrikaları 49,88 48,50 2,85 İş Yatırım Menkul Değerler 13,25 12,90 2,71 Türk Traktör 166,60 162,20 2,71 Vestel 31,16 30,34 2,70 Verusa Holding 45,92 44,78 2,55 Kardemir (D) 7,27 7,09 2,54 Ereğli Demir Çelik 18,37 17,92 2,51 Enka İnşaat 9,02 8,80 2,50 Ford Otosan 173,00 168,80 2,49 Ege Gübre 169,20 165,10 2,48 Aksa Enerji 11,75 11,47 2,44 Yapı ve Kredi Bankası 2,32 2,27 2,20 Anadolu Efes 22,34 21,86 2,20 Kordsa Teknik Tekstil 19,73 19,31 2,18 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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