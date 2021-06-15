Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 15 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kazanan 15 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Emlak Konut GMYO 2,23 2,18 2,29 Ege Endüstri 1.282,00 1.258,90 1,83 Selçuk Ecza Deposu 9,19 9,06 1,43 İndeks Bilgisayar 6,63 6,55 1,22 Mavi Giyim 53,35 52,85 0,95 Polisan Holding 2,85 2,83 0,71 Fenerbahçe Futbol 38,14 37,92 0,58 Akiş GMYO 1,97 1,96 0,51 GSD Holding 2,03 2,02 0,50 Kardemir (D) 7,67 7,64 0,39 Doğan Holding 2,96 2,95 0,34 Çemtaş 13,74 13,70 0,29 Karsan Otomotiv 3,76 3,75 0,27 Şok Marketler Ticaret 10,96 10,94 0,18 Anadolu Efes 23,42 23,40 0,09 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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