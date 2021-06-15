Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 15 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kazanan 15 hisse
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Emlak Konut GMYO
|2,23
|2,18
|2,29
|Ege Endüstri
|1.282,00
|1.258,90
|1,83
|Selçuk Ecza Deposu
|9,19
|9,06
|1,43
|İndeks Bilgisayar
|6,63
|6,55
|1,22
|Mavi Giyim
|53,35
|52,85
|0,95
|Polisan Holding
|2,85
|2,83
|0,71
|Fenerbahçe Futbol
|38,14
|37,92
|0,58
|Akiş GMYO
|1,97
|1,96
|0,51
|GSD Holding
|2,03
|2,02
|0,50
|Kardemir (D)
|7,67
|7,64
|0,39
|Doğan Holding
|2,96
|2,95
|0,34
|Çemtaş
|13,74
|13,70
|0,29
|Karsan Otomotiv
|3,76
|3,75
|0,27
|Şok Marketler Ticaret
|10,96
|10,94
|0,18
|Anadolu Efes
|23,42
|23,40
|0,09
Kaynak: AA
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