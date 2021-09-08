Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 18 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kazanan 18 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Erbosan 133,20 123,90 7,51 RTA Laboratuvarları 26,16 24,44 7,04 İhlas Holding 0,62 0,59 5,08 Türkiye Sigorta 5,10 4,90 4,08 Verusa Holding 51,90 50,60 2,57 Aksa 18,88 18,43 2,44 Gözde Girişim 6,37 6,23 2,25 Doğuş Otomotiv 29,12 28,54 2,03 Fenerbahçe Futbol 35,50 35,26 0,68 Zorlu Enerji 1,66 1,65 0,61 Galatasaray Sportif 3,59 3,57 0,56 Turkcell 16,01 15,93 0,50 Bim Mağazalar 69,95 69,65 0,43 Alkim Kimya 15,42 15,36 0,39 Torunlar GMYO 4,10 4,09 0,24 Ereğli Demir Çelik 18,10 18,06 0,22 Enka İnşaat 10,38 10,36 0,19 Şişe Cam 8,63 8,62 0,12 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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