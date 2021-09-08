Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 18 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kazanan 18 hisse
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Erbosan
|133,20
|123,90
|7,51
|RTA Laboratuvarları
|26,16
|24,44
|7,04
|İhlas Holding
|0,62
|0,59
|5,08
|Türkiye Sigorta
|5,10
|4,90
|4,08
|Verusa Holding
|51,90
|50,60
|2,57
|Aksa
|18,88
|18,43
|2,44
|Gözde Girişim
|6,37
|6,23
|2,25
|Doğuş Otomotiv
|29,12
|28,54
|2,03
|Fenerbahçe Futbol
|35,50
|35,26
|0,68
|Zorlu Enerji
|1,66
|1,65
|0,61
|Galatasaray Sportif
|3,59
|3,57
|0,56
|Turkcell
|16,01
|15,93
|0,50
|Bim Mağazalar
|69,95
|69,65
|0,43
|Alkim Kimya
|15,42
|15,36
|0,39
|Torunlar GMYO
|4,10
|4,09
|0,24
|Ereğli Demir Çelik
|18,10
|18,06
|0,22
|Enka İnşaat
|10,38
|10,36
|0,19
|Şişe Cam
|8,63
|8,62
|0,12
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haberleri | Günün ilk yarısında değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi