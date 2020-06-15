Son dakika haberleri! Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Son dakika ekonomi haberi... Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Ford Otosan 69,70 71,00 -1,83 ...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Ford Otosan 69,70 71,00 -1,83 Otokar 139,00 141,20 -1,56 TAV Havalimanları 19,26 19,54 -1,43 Ereğli Demir Çelik 8,38 8,50 -1,41 Pegasus 57,65 58,45 -1,37 Enerjisa Enerji 8,19 8,30 -1,33 Yapı ve Kredi Bankası 2,34 2,37 -1,27 Aksigorta 6,49 6,57 -1,22 Logo Yazılım 73,20 74,10 -1,21 Brisa 11,96 12,10 -1,16 Türk Traktör 68,25 69,00 -1,09 Tüpraş 86,55 87,45 -1,03 İş Bankası (C) 5,10 5,15 -0,97 Gübre Fabrikaları 24,60 24,84 -0,97 Aksa 7,38 7,45 -0,94 Alarko Holding 5,28 5,33 -0,94 Anadolu Cam 4,26 4,30 -0,93 Halkbank 5,46 5,51 -0,91 Sabancı Holding 9,01 9,09 -0,88 Çimsa 9,16 9,24 -0,87 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Son Dakika

AB'den tedarik sorunu itirafı: Şirketler için Türkiye şu anda oldukça cazip

Antalya'nın mavi bayraklı falez plajları pandemi kurallarıyla açıldı

Son Dakika: Sağlık Bakanlığı 3 bin sözleşmeli personel ve 250 sürekli işçi alımı yapacak

1 Temmuz'da açılacak düğün salonlarında kapasite yarı yarıya düşecek

Karslı esnaf, 120 TL yerine 120 bin TL ödeme yapan müşterisinin parasını iade etti

Dünyanın en pahalı meyvesi olan Densuke karpuzu, 2 bin dolara satıldı

Mayıs ayında yabancılar arasında en çok konut İranlılara satıldı

Tamamlayıcı emeklilik sisteminde asgari ücretli emeklilikte 566 lira fazla maaş alacak

TOKİ Bursa'da 1.249 TL'den başlayan taksitlerle konut satacak

Son Dakika: Konut satışları mayısta %44,6 azalarak 50 bin 936 oldu

AVM'ler koronavirüs nedeniyle yeni uygulamaları devreye alıyor

Metro Turizm, borsada işlem görmek için çalışmalara başladı

Türkiye'nin ürettiği korona ilacını değerlendiren uzman isim, işin ekonomik boyutunu ele aldı: Ciddi bir pazar

Merkezi yönetim bütçesi geçen ayı 17,3 milyar TL açık verdi

Son dakika: Türkiye, İran ile uçuşları 1 Ağustos'ta başlatacak