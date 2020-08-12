Son dakika haberleri | Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
Gelen son dakika haberlerine göre Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Migros Ticaret 40,82 43,04 -5,16 ...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Migros Ticaret
|40,82
|43,04
|-5,16
|Ülker Bisküvi
|22,46
|23,60
|-4,83
|Bizim Mağazaları
|15,48
|16,01
|-3,31
| Tümosan Motor ve Traktör
|7,32
|7,57
|-3,30
| Tofaş Oto Fabrikası
|22,72
|23,46
|-3,15
|MLP Sağlık
|16,88
|17,37
|-2,82
| Ege Endüstri
|697,20
|717,40
|-2,82
|Bagfaş
|15,85
|16,26
|-2,52
|Kartonsan
|635,70
|652,10
|-2,51
|Emlak Konut GMYO
|2,02
|2,07
|-2,42
|Özak GMYO
|4,04
|4,14
|-2,42
| Alarko Holding
|4,95
|5,07
|-2,37
|ASELSAN
|17,70
|18,10
|-2,21
|Şekerbank
|1,43
|1,46
|-2,05
|Otokar
|148,70
|151,80
|-2,04
| Albaraka Türk
|1,52
|1,55
|-1,94
|Tat Gıda
|9,70
|9,89
|-1,92
| Doğuş Otomotiv
|17,30
|17,63
|-1,87
| Anadolu Grubu Holding
|17,88
|18,21
|-1,81
|Alarko GMYO
|15,19
|15,45
|-1,68
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 12.08.2020 13:29
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haberleri | Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika Ekonomi
Son Dakika Yunanistan Başbakanı Miçotakis, "acil koduyla" ulusa sesleniş konuşması yaptı Son Dakika: Fenerbahçe başkan vekili Semih Özsoy görevinden istifa etti Son Dakika: Galatasaray, Sivasspor'dan ayrılan Emre Kılınç'la 4 yıllık sözleşme imzaladı 3 aydır kayıp olan iş insanının, foseptikte elleri ve ayakları bağlı cesedi bulundu Ali Koç'tan Galatasaray'a Mert Hakan göndermesi: Vedat Muriqi'den sonra sıkıntı yarattı Bakan Ersoy, "Galata Kulesi'nin duvarları yıkılıyor" iddialarına yanıt verdi: Tarihi yapıya zarar veren kısımlar yıkıldı Alanyasporlu Siopis ve eşi, gittikleri düğünde koronavirüse yakalandı Alman Hükümeti ülkede artan koronavirüs vakalarından endişe duyuyor Bodrum'da kadınların "Niye bakıyorsunuz" kavgası kanlı bitti: 2 yaralı Galatasaray'dan ayrılan Lemina Werder Bremen'le anlaştı Vaka sayısının arttığı Şanlıurfa'da tedbirlere uyulmuyor! Son 2 haftada 2 bin 200 ev karantinaya alındı Okullar 31 Ağustos'ta açılacak mı? Gözlerin çevrildiği Bilim Kurulu toplantısı başladı Beşiktaş, bonservisi elinde olan Ivan Martic'e teklifte bulundu Kütahya'da bir kişi, tartıştığı arkadaşını kalbinden bıçaklayarak öldürdü Optimar'ın son anketinde ezber bozan sonuçlar! "CHP Genel Başkanı kim olmalı?" sorusunda İnce sürprizi