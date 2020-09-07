Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Doğuş Otomotiv 14,50 14,58 -0,55 Çelebi 67,75 68,10 -0,51 Doğan Holding 2,14 2,15 -0,47 Akbank 4,90 4,92 -0,41 Arçelik 21,92 22,00 -0,36 Garanti Bankası 6,78 6,80 -0,29 Enerjisa Enerji 8,17 8,19 -0,24 Vakıflar Bankası 4,10 4,11 -0,24 Bim Mağazalar 67,60 67,75 -0,22 Brisa 11,21 11,21 0,00 Global Yat. Holding 4,37 4,37 0,00 Migros Ticaret 38,30 38,30 0,00 T.S.K.B. 1,10 1,10 0,00 Halkbank 5,08 5,08 0,00 Pegasus 45,02 45,00 0,04 ASELSAN 16,89 16,88 0,06 Hektaş 12,12 12,11 0,08 Ereğli Demir Çelik 8,79 8,78 0,11 Coca Cola İçecek 44,04 43,98 0,14 Ege Endüstri 730,80 729,40 0,19

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)