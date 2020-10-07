Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Coca Cola İçecek
|46,38
|47,14
|-1,61
|Otokar
|145,50
|147,50
|-1,36
|Pınar Et ve Un
|24,78
|25,08
|-1,20
|Garanti Bankası
|7,04
|7,11
|-0,98
|MLP Sağlık
|17,53
|17,68
|-0,85
|Koç Holding
|14,60
|14,72
|-0,82
|Bizim Mağazaları
|16,12
|16,25
|-0,80
|Tümosan Motor ve Traktör
|9,75
|9,82
|-0,71
|Bagfaş
|18,50
|18,63
|-0,70
|Deva Holding
|19,21
|19,33
|-0,62
|Akbank
|5,11
|5,14
|-0,58
|Kardemir (D)
|3,45
|3,47
|-0,58
|Yataş
|8,95
|9,00
|-0,56
|İskenderun Demir Çelik
|7,57
|7,61
|-0,53
|Kartonsan
|718,80
|722,50
|-0,51
|Yapı ve Kredi Bankası
|2,13
|2,14
|-0,47
|Ereğli Demir Çelik
|9,60
|9,64
|-0,41
|Bim Mağazalar
|69,20
|69,45
|-0,36
|Şok Marketler
|12,29
|12,33
|-0,32
|Türk Telekom
|7,30
|7,32
|-0,27
- Kaynak: AA
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