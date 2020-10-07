Son dakika haberleri | Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika

Son dakika haberleri | Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

07.10.2020 13:29
Son dakika haberleri | Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler, System.String[]

Son dakika haber: Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Coca Cola İçecek 46,38 47,14...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Coca Cola İçecek 46,38 47,14 -1,61
Otokar 145,50 147,50 -1,36
Pınar Et ve Un 24,78 25,08 -1,20
Garanti Bankası 7,04 7,11 -0,98
MLP Sağlık 17,53 17,68 -0,85
Koç Holding 14,60 14,72 -0,82
Bizim Mağazaları 16,12 16,25 -0,80
Tümosan Motor ve Traktör 9,75 9,82 -0,71
Bagfaş 18,50 18,63 -0,70
Deva Holding 19,21 19,33 -0,62
Akbank 5,11 5,14 -0,58
Kardemir (D) 3,45 3,47 -0,58
Yataş 8,95 9,00 -0,56
İskenderun Demir Çelik 7,57 7,61 -0,53
Kartonsan 718,80 722,50 -0,51
Yapı ve Kredi Bankası 2,13 2,14 -0,47
Ereğli Demir Çelik 9,60 9,64 -0,41
Bim Mağazalar 69,20 69,45 -0,36
Şok Marketler 12,29 12,33 -0,32
Türk Telekom 7,30 7,32 -0,27
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Demir Çelik, Coca Cola, Otokar, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri | Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika Ekonomi

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Tecavüz şüphelisi Tuma Çelik'in milletvekilliği düşürüldü Maskesini doğru takanlar konfetiler eşliğinde parayla ödüllendiriliyor Türkiye'nin önde gelen iş insanı Jak Kamhi yaşamını yitirdi Milli basketbolcu Semih Erden, saadet zincirine 1 milyon 358 bin TL kaptırdı Yüzünde 25 kiloluk tümörle yaşayan talihsiz adam, 5 ameliyatın ardından artık gülüyor Hazine'nin 2,5 milyar dolarlık tahvil ihracına 3 katı talep geldi Alışveriş yapmak için gittiği mağazada beğendiği avize kafasına düştü 5 bin lirayla iş kuran 2 çocuk annesi, asgari ücreti çok rahat kazanıyor
F.Bahçe'nin kadrosuna kattığı Perotti ile Beşiktaş'ın da ilgilendiği ortaya çıktı F.Bahçe'nin kadrosuna kattığı Perotti ile Beşiktaş'ın da ilgilendiği ortaya çıktı         
19:10
Bakan Soylu'dan polislere, uyuşturucu satıcıları ve mafya talimatı: Gereğini yapın, suçu benim haneme yazın Bakan Soylu'dan polislere, uyuşturucu satıcıları ve mafya talimatı: Gereğini yapın, suçu benim haneme yazın         
19:03
GATA'daki görevinden alınan Ali Edizer'e Mesut Yılmaz'a hakaretten suç duyurusu GATA'daki görevinden alınan Ali Edizer'e Mesut Yılmaz'a hakaretten suç duyurusu         
18:12
Meteoroloji'nin turuncu kodlu uyarısının ardından bir ikaz da Vali'den geldi Meteoroloji'nin turuncu kodlu uyarısının ardından bir ikaz da Vali'den geldi         
17:29
Son Dakika: Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: SİHA'lar olmasa çok fazla can kaybı olurdu Son Dakika: Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: SİHA'lar olmasa çok fazla can kaybı olurdu         
16:31
TikTok videosu için gerçek silahla yapılan kurgu, genç kızın sonu oldu TikTok videosu için gerçek silahla yapılan kurgu, genç kızın sonu oldu         
16:09
Temizlik personelinin işine olan tutkusu o anları kaydeden vatandaşı mest etti Temizlik personelinin işine olan tutkusu o anları kaydeden vatandaşı mest etti         
15:50
En acı an! Denizde boğulan kişinin cansız bedeni çıkartıldığı esnada yakınları sinir krizi geçirdi En acı an! Denizde boğulan kişinin cansız bedeni çıkartıldığı esnada yakınları sinir krizi geçirdi         
15:18
Son Dakika! Putin'in Son Dakika! Putin'in "ateşkes" çağrısına Aliyev'den yanıt: Çatışmalar sona erdikten sonra Ermenistan ile görüşmelere yeniden başlayacağız         
14:49
Koronavirüsü yenen beyin cerrahı göreve başladığı gün hayatını kaybetti Koronavirüsü yenen beyin cerrahı göreve başladığı gün hayatını kaybetti         
14:49
Ahmet Çakar'ın videosunu paylaşan Samatta, sosyal medyaya damga vurdu Ahmet Çakar'ın videosunu paylaşan Samatta, sosyal medyaya damga vurdu         
14:39
Azerbaycan'a meydan okuyan Ermeni vatandaş, patlama sesini duyunca kaçacak delik aradı Azerbaycan'a meydan okuyan Ermeni vatandaş, patlama sesini duyunca kaçacak delik aradı         
14:38
Araç kiraladığı sırada imzaladığı senet yüzünden patronken işçi durumuna düştü Araç kiraladığı sırada imzaladığı senet yüzünden patronken işçi durumuna düştü         
12:32
Korona kurallarını hiçe sayıp marketin ortasında düdüklü tencere kavgasına tutuştular Korona kurallarını hiçe sayıp marketin ortasında düdüklü tencere kavgasına tutuştular         
10:52
Sahte altın bozdurmak isterken suçüstü yakalandı Sahte altın bozdurmak isterken suçüstü yakalandı         
10:29
Ne kavga ne de tartışma yaşandı! Tek bir sözüyle yaşlı adama maskeyi taktırdı Ne kavga ne de tartışma yaşandı! Tek bir sözüyle yaşlı adama maskeyi taktırdı         
10:16
Şili'de polis şiddeti bitmiyor! Genci köprüden attılar, gösteriler yeniden alevlendi Şili'de polis şiddeti bitmiyor! Genci köprüden attılar, gösteriler yeniden alevlendi         
17:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2020 19:16:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri | Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei