Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Coca Cola İçecek 46,38 47,14 -1,61 Otokar 145,50 147,50 -1,36 Pınar Et ve Un 24,78 25,08 -1,20 Garanti Bankası 7,04 7,11 -0,98 MLP Sağlık 17,53 17,68 -0,85 Koç Holding 14,60 14,72 -0,82 Bizim Mağazaları 16,12 16,25 -0,80 Tümosan Motor ve Traktör 9,75 9,82 -0,71 Bagfaş 18,50 18,63 -0,70 Deva Holding 19,21 19,33 -0,62 Akbank 5,11 5,14 -0,58 Kardemir (D) 3,45 3,47 -0,58 Yataş 8,95 9,00 -0,56 İskenderun Demir Çelik 7,57 7,61 -0,53 Kartonsan 718,80 722,50 -0,51 Yapı ve Kredi Bankası 2,13 2,14 -0,47 Ereğli Demir Çelik 9,60 9,64 -0,41 Bim Mağazalar 69,20 69,45 -0,36 Şok Marketler 12,29 12,33 -0,32 Türk Telekom 7,30 7,32 -0,27 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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