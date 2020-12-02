Son dakika haberleri: Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Doğuş Otomotiv 27,98 28,98 -3,45 Çelebi 97,85 99,85 -2,00 Türk Hava Yolları 12,29 12,50 -1,68 TAV Havalimanları 20,06 20,40 -1,67 Bizim Mağazaları 16,11 16,38 -1,65 Migros Ticaret 41,94 42,50 -1,32 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 2,28 2,31 -1,30 Gübre Fabrikaları 50,75 51,40 -1,26 Tat Gıda 11,11 11,21 -0,89 Sasa Polyester 17,24 17,37 -0,75 Kerevitaş Gıda 7,11 7,16 -0,70 Yataş 11,77 11,85 -0,68 Pınar Et ve Un 24,22 24,38 -0,66 Kordsa Teknik Tekstil 14,83 14,92 -0,60 MLP Sağlık 20,08 20,18 -0,50 Emlak Konut GMYO 2,18 2,19 -0,46 Bim Mağazalar 70,10 70,35 -0,36 Yapı ve Kredi Bankası 2,98 2,99 -0,33 Deva Holding 24,32 24,40 -0,33 Aksa 10,85 10,88 -0,28 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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