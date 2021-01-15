Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Bursa Çimento 11,67 12,17 -4,11 Vestel 24,58 25,16 -2,31 Doğan Holding 3,55 3,63 -2,20 Pegasus 77,25 78,85 -2,03 Borusan Mannesmann 34,82 35,54 -2,03 Sabancı Holding 11,28 11,51 -2,00 Tekfen Holding 18,35 18,68 -1,77 Coca Cola İçecek 74,70 76,00 -1,71 Koç Holding 21,78 22,12 -1,54 Kartonsan 90,80 92,10 -1,41 Verusa Holding 47,14 47,80 -1,38 Bim Mağazalar 75,50 76,50 -1,31 Akbank 7,02 7,11 -1,27 Garanti Bankası 10,18 10,31 -1,26 Yapı ve Kredi Bankası 3,18 3,22 -1,24 TAV Havalimanları 22,46 22,74 -1,23 Şekerbank 1,62 1,64 -1,22 Netaş Telekomünikasyon 27,50 27,84 -1,22 Şok Marketler 13,71 13,87 -1,15 Net Holding 3,48 3,52 -1,14 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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