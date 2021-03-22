Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Pegasus 73,35 81,50 -10,00 İş Yatırım Menkul Değerler 15,57 17,30 -10,00 MLP Sağlık 21,60 24,00 -10,00 Ereğli Demir Çelik 14,71 16,34 -9,98 Alarko Holding 10,84 12,04 -9,97 Akbank 5,33 5,92 -9,97 Mavi Giyim 51,95 57,70 -9,97 Kardemir (D) 6,60 7,33 -9,96 Yataş 15,66 17,39 -9,95 Koç Holding 20,66 22,94 -9,94 Verusa Holding 58,00 64,40 -9,94 Garanti Bankası 7,98 8,86 -9,93 Bera Holding 20,50 22,76 -9,93 Petkim 5,45 6,05 -9,92 Sabancı Holding 9,00 9,99 -9,91 Turkcell 14,28 15,85 -9,91 Bagfaş 22,28 24,72 -9,87 Net Holding 5,22 5,79 -9,84 Alcatel Lucent Teletaş 30,44 33,76 -9,83 Yapı ve Kredi Bankası 2,39 2,65 -9,81 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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