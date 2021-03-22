Son dakika haberleri | Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika

Son dakika haberleri | Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

22.03.2021 13:35
Son dakika haberleri | Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler, System.String[]

Son dakika haberler: Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Pegasus73,3581,50-10,00İş Yatırım...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Pegasus73,3581,50-10,00
İş Yatırım Menkul Değerler15,5717,30-10,00
MLP Sağlık21,6024,00-10,00
Ereğli Demir Çelik14,7116,34-9,98
Alarko Holding10,8412,04-9,97
Akbank5,335,92-9,97
Mavi Giyim51,9557,70-9,97
Kardemir (D)6,607,33-9,96
Yataş15,6617,39-9,95
Koç Holding20,6622,94-9,94
Verusa Holding58,0064,40-9,94
Garanti Bankası7,988,86-9,93
Bera Holding20,5022,76-9,93
Petkim5,456,05-9,92
Sabancı Holding9,009,99-9,91
Turkcell14,2815,85-9,91
Bagfaş22,2824,72-9,87
Net Holding5,225,79-9,84
Alcatel Lucent Teletaş30,4433,76-9,83
Yapı ve Kredi Bankası2,392,65-9,81
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Demir Çelik, Pegasus, Yatırım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri | Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika Ekonomi


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