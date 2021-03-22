Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Pegasus
|73,35
|81,50
|-10,00
|İş Yatırım Menkul Değerler
|15,57
|17,30
|-10,00
|MLP Sağlık
|21,60
|24,00
|-10,00
|Ereğli Demir Çelik
|14,71
|16,34
|-9,98
|Alarko Holding
|10,84
|12,04
|-9,97
|Akbank
|5,33
|5,92
|-9,97
|Mavi Giyim
|51,95
|57,70
|-9,97
|Kardemir (D)
|6,60
|7,33
|-9,96
|Yataş
|15,66
|17,39
|-9,95
|Koç Holding
|20,66
|22,94
|-9,94
|Verusa Holding
|58,00
|64,40
|-9,94
|Garanti Bankası
|7,98
|8,86
|-9,93
|Bera Holding
|20,50
|22,76
|-9,93
|Petkim
|5,45
|6,05
|-9,92
|Sabancı Holding
|9,00
|9,99
|-9,91
|Turkcell
|14,28
|15,85
|-9,91
|Bagfaş
|22,28
|24,72
|-9,87
|Net Holding
|5,22
|5,79
|-9,84
|Alcatel Lucent Teletaş
|30,44
|33,76
|-9,83
|Yapı ve Kredi Bankası
|2,39
|2,65
|-9,81
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haberleri | Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika Ekonomi