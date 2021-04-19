Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Fenerbahçe Futbol
|31,90
|29,00
|10,00
|Ege Gübre
|267,90
|245,70
|9,04
|Aksa Enerji
|12,95
|12,46
|3,93
|Petkim
|6,57
|6,33
|3,79
|Torunlar GMYO
|3,84
|3,73
|2,95
|Selçuk Ecza Deposu
|11,25
|10,99
|2,37
|Karsan Otomotiv
|3,83
|3,76
|1,86
|Türk Traktör
|218,60
|214,70
|1,82
|Bagfaş
|23,10
|22,70
|1,76
|Bursa Çimento
|3,80
|3,74
|1,60
|Hektaş
|30,10
|29,64
|1,55
|Koza Altın
|115,20
|114,00
|1,05
|Zorlu Enerji
|2,12
|2,10
|0,95
|İndeks Bilgisayar
|30,64
|30,42
|0,72
|MLP Sağlık
|22,20
|22,08
|0,54
|Eczacıbaşı İlaç
|6,58
|6,55
|0,46
|Anadolu Efes
|22,26
|22,16
|0,45
|Türk Hava Yolları
|11,70
|11,65
|0,43
|İpek Doğal Enerji
|12,39
|12,34
|0,41
|Tekfen Holding
|15,88
|15,82
|0,38
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi