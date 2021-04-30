Son dakika haber: Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Gözde Girişim 7,25 6,70 8,21 Otokar 350,80 331,10 5,95 Bera Holding 31,24 29,78 4,90 Koza Altın 113,40 108,40 4,61 Koza Madencilik 14,05 13,55 3,69 İpek Doğal Enerji 12,75 12,34 3,32 Brisa 25,30 24,58 2,93 Aksa 16,50 16,04 2,87 TAV Havalimanları 21,24 20,68 2,71 Pegasus 71,65 69,90 2,50 MLP Sağlık 24,86 24,38 1,97 Doğan Holding 2,94 2,89 1,73 İhlas Holding 0,59 0,58 1,72 Türk Hava Yolları 12,16 11,98 1,50 Alkim Kimya 17,08 16,84 1,43 Halkbank 4,30 4,24 1,42 Odaş Elektrik 2,39 2,36 1,27 Şişe Cam 7,51 7,42 1,21 Coca Cola İçecek 77,45 76,55 1,18 GSD Holding 1,75 1,73 1,16 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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