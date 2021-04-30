Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Gözde Girişim
|7,25
|6,70
|8,21
|Otokar
|350,80
|331,10
|5,95
|Bera Holding
|31,24
|29,78
|4,90
|Koza Altın
|113,40
|108,40
|4,61
|Koza Madencilik
|14,05
|13,55
|3,69
|İpek Doğal Enerji
|12,75
|12,34
|3,32
|Brisa
|25,30
|24,58
|2,93
|Aksa
|16,50
|16,04
|2,87
|TAV Havalimanları
|21,24
|20,68
|2,71
|Pegasus
|71,65
|69,90
|2,50
|MLP Sağlık
|24,86
|24,38
|1,97
|Doğan Holding
|2,94
|2,89
|1,73
|İhlas Holding
|0,59
|0,58
|1,72
|Türk Hava Yolları
|12,16
|11,98
|1,50
|Alkim Kimya
|17,08
|16,84
|1,43
|Halkbank
|4,30
|4,24
|1,42
|Odaş Elektrik
|2,39
|2,36
|1,27
|Şişe Cam
|7,51
|7,42
|1,21
|Coca Cola İçecek
|77,45
|76,55
|1,18
|GSD Holding
|1,75
|1,73
|1,16
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haber: Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi