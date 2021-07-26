Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Kordsa Teknik Tekstil
|21,20
|20,10
|5,47
|RTA Laboratuvarları
|21,54
|20,68
|4,16
|Çemaş Döküm
|1,18
|1,14
|3,51
|Otokar
|279,60
|270,20
|3,48
|Torunlar GMYO
|3,42
|3,31
|3,32
|Aksa Enerji
|12,20
|11,87
|2,78
|Verusa Holding
|45,60
|44,40
|2,70
|Kardemir (D)
|7,45
|7,26
|2,62
|Türk Traktör
|169,20
|164,90
|2,61
|Tofaş Oto. Fab.
|31,06
|30,32
|2,44
|Gübre Fabrik.
|49,86
|48,74
|2,30
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,97
|6,82
|2,20
|Brisa
|21,42
|20,96
|2,19
|Coca Cola İçecek
|82,80
|81,15
|2,03
|Vestel Beyaz Eşya
|47,30
|46,38
|1,98
|Petkim
|5,40
|5,30
|1,89
|İş Y. Men. Değ.
|13,19
|12,95
|1,85
|MLP Sağlık
|23,16
|22,74
|1,85
|Karsan Otomotiv
|3,83
|3,77
|1,59
|Eczacıbaşı Yatırım
|38,06
|37,52
|1,44
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi