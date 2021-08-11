Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Zorlu Enerji
|1,64
|1,77
|-7,34
|Netaş Telekomünikasyon
|18,78
|20,24
|-7,21
|Hektaş
|8,03
|8,36
|-3,95
|Deva Holding
|25,00
|25,94
|-3,62
|Brisa
|22,26
|23,08
|-3,55
|Kordsa Teknik Tekstil
|23,66
|24,48
|-3,35
|Çemaş Döküm
|1,27
|1,31
|-3,05
|Gübre Fabrikaları
|52,55
|54,20
|-3,04
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|1,28
|1,32
|-3,03
|İndeks Bilgisayar
|6,01
|6,19
|-2,91
|Gözde Girişim
|5,51
|5,65
|-2,48
|ASELSAN
|15,53
|15,90
|-2,33
|İş Finansal Kiralama
|2,96
|3,03
|-2,31
|Ege Gübre
|185,50
|189,70
|-2,21
|Türk Telekom
|6,67
|6,82
|-2,20
|Konya Çimento
|858,00
|877,00
|-2,17
|Global Yatırım Holding
|2,33
|2,38
|-2,10
|Ege Endüstri
|1.333,00
|1.361,50
|-2,09
|Tüpraş
|97,60
|99,65
|-2,06
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,78
|6,92
|-2,02
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haberleri: Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika Ekonomi