Son dakika haberleri: Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Zorlu Enerji 1,64 1,77 -7,34 Netaş Telekomünikasyon 18,78 20,24 -7,21 Hektaş 8,03 8,36 -3,95 Deva Holding 25,00 25,94 -3,62 Brisa 22,26 23,08 -3,55 Kordsa Teknik Tekstil 23,66 24,48 -3,35 Çemaş Döküm 1,27 1,31 -3,05 Gübre Fabrikaları 52,55 54,20 -3,04 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 1,28 1,32 -3,03 İndeks Bilgisayar 6,01 6,19 -2,91 Gözde Girişim 5,51 5,65 -2,48 ASELSAN 15,53 15,90 -2,33 İş Finansal Kiralama 2,96 3,03 -2,31 Ege Gübre 185,50 189,70 -2,21 Türk Telekom 6,67 6,82 -2,20 Konya Çimento 858,00 877,00 -2,17 Global Yatırım Holding 2,33 2,38 -2,10 Ege Endüstri 1.333,00 1.361,50 -2,09 Tüpraş 97,60 99,65 -2,06 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,78 6,92 -2,02 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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