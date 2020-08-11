Son dakika haberleri! Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Son dakika gelişmesine göre Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Çimsa 11,19 10,18 9,92 ...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Çimsa
|11,19
|10,18
|9,92
|MLP Sağlık
|18,29
|17,19
|6,40
| Ford Otosan
|86,85
|81,95
|5,98
|Şok Marketler
|13,42
|12,68
|5,84
|Karsan Otomotiv
|3,10
|2,93
|5,80
|Türk Traktör
|102,50
|97,15
|5,51
|Bizim Mağazaları
|16,76
|15,89
|5,48
|Vestel
|17,03
|16,21
|5,06
| Coca Cola İçecek
|42,72
|40,70
|4,96
|İş Finansal Kiralama
|3,79
|3,63
|4,41
|Çelebi
|71,35
|68,45
|4,24
|Şişe Cam
|6,20
|5,95
|4,20
|Yapı ve Kredi Bankası
|2,12
|2,04
|3,92
|Akçansa
|12,38
|11,92
|3,86
| İş Bankası (C)
|4,97
|4,79
|3,76
|Kartonsan
|674,00
|650,10
|3,68
|Bagfaş
|15,99
|15,45
|3,50
|Gözde Girişim
|5,38
|5,20
|3,46
| Aksa Enerji
|4,79
|4,63
|3,46
|Arçelik
|22,52
|21,80
|3,30
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 11.08.2020 13:33
Kaynak: AA
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