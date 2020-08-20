Son dakika haberleri | Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Son dakika ekonomi haberi... Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Vestel 17,45 16,22 7,58 ...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Vestel
|17,45
|16,22
|7,58
|Global Yatırım Holding
|4,55
|4,26
|6,81
|Zorlu Enerji
|2,79
|2,65
|5,28
|İpek Doğal Enerji
|12,97
|12,35
|5,02
|Petkim
|4,43
|4,23
|4,73
|Borusan Mannesmann
|12,98
|12,48
|4,01
| Aksa Enerji
|5,61
|5,43
|3,31
|Yataş
|7,99
|7,75
|3,10
|Hektaş
|12,12
|11,77
|2,97
|Oyak Çimento
|7,98
|7,84
|1,79
|Kardemir (D)
|2,98
|2,93
|1,71
|Tüpraş
|87,40
|85,95
|1,69
|Güneş Sigorta
|6,16
|6,06
|1,65
|Enka İnşaat
|6,73
|6,64
|1,36
|Net Holding
|2,34
|2,31
|1,30
|Aygaz
|12,60
|12,46
|1,12
| Netaş Telekomünikasyon
|15,49
|15,34
|0,98
|Ülker Bisküvi
|23,08
|22,88
|0,87
|Akçansa
|12,42
|12,33
|0,73
|Çimsa
|11,87
|11,80
|0,59
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 20.08.2020 13:35
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haberleri | Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi
Son Dakika Terör örgütü PKK'nın bomba yüklü 2 maket uçağı düşürüldü Rusya, geliştirdiği koronavirüs aşısını önümüzdeki hafta 40 bin kişiye uygulayacak Fenerbahçe, Vedat Muriqi'in Lazio'ya transfer olduğunu yalanladı Vücudundaki cam kesileri ile ölü bulunan kadınla ilgili detaylar ortaya çıktı Bodrum yine bildiğiniz gibi! Yollar dereye, duvarlar şelaleye döndü TSK'dan istifa eden Cihat Yaycı'nın "Devlete kırgın mısınız?" sorusuna verdiği yanıt mest etti Meteoroloji'den 8 kente "çok kuvvetli" yağış uyarısı İmamoğlu kendisini eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kanal İstanbul ve hayat pahalılığı üzerinden yanıt verdi Sevgilisine şiddet uyguladığı iddiaları üzerine Babil dizisinden ayrılan Ozan Güven'in yerine gelen isim belli oldu Luis Enrique İspanya Milli Takımı'nın kadrosunu maskelerle açıkladı Cumhurbaşkanı Erdoğan tüm Türkiye'nin merakla beklediği müjdeyi İstanbul'da açıklayacak G.Saray ve Beşiktaş'ın istediği Lemina, yaptığı paylaşımla Süper Lig'e dönüş sinyali verdi 26 ili kapsayan anket! Vatandaşlara soruldu: Bugün seçim olsa Erdoğan'a oy verir misiniz? Yunan istihbaratçı Kalenderidis'ten ülkesini karıştıracak Türkiye itirafı: Kaybolmuş ve yenilmiş durumdayız Toprağa gömülü cansız bedeni bulunan yaşlı adamın katili, çaycı çıktı