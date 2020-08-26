Son dakika haberleri: Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Gelen son dakika haberine göre Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) MLP Sağlık 15,72 14,86 5,79 ...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|MLP Sağlık
|15,72
|14,86
|5,79
|Tat Gıda
|10,09
|9,69
|4,13
|Şişe Cam
|6,22
|5,98
|4,01
|İpek Doğal Enerji
|11,64
|11,27
|3,28
|Gübre Fabrikaları
|27,28
|26,42
|3,26
|Trakya Cam
|4,09
|3,97
|3,02
|Güneş Sigorta
|6,41
|6,23
|2,89
|Aksigorta
|6,95
|6,77
|2,66
|Çemtaş
|10,80
|10,53
|2,56
|Soda Sanayii
|7,00
|6,85
|2,19
|Anadolu Cam
|5,31
|5,20
|2,12
|Bursa Çimento
|5,42
|5,31
|2,07
|İş Bankası (C)
|4,96
|4,87
|1,85
|Akbank
|4,97
|4,88
|1,84
|İş GMYO
|1,72
|1,69
|1,78
|Torunlar GMYO
|3,66
|3,60
|1,67
|Borusan Mannesmann
|12,70
|12,50
|1,60
|Halkbank
|5,15
|5,07
|1,58
|Doğuş Otomotiv
|14,93
|14,71
|1,50
|Garanti Bankası
|6,87
|6,77
|1,48
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 26.08.2020 13:23
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haberleri: Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi
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