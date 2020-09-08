Son dakika haberleri... Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyat
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Alkim Kimya
|13,46
|12,85
|4,75
|Halk GMYO
|2,10
|2,05
|2,44
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,21
|10,98
|2,09
|Zorlu Enerji
|2,67
|2,62
|1,91
|Net Holding
|2,28
|2,24
|1,79
|İskenderun Demir Çelik
|7,02
|6,95
|1,01
|Aksigorta
|7,33
|7,27
|0,83
|Sasa Polyester
|15,63
|15,52
|0,71
|Ereğli Demir Çelik
|9,00
|8,94
|0,67
|Türk Hava Yolları
|10,83
|10,76
|0,65
|Türk Traktör
|96,10
|95,50
|0,63
|Çemtaş
|11,47
|11,40
|0,61
|İpek Doğal Enerji
|11,62
|11,56
|0,52
|Netaş Telekom.
|16,05
|15,97
|0,50
|Global Yat. Holding
|4,42
|4,40
|0,45
|Odaş Elektrik
|2,54
|2,53
|0,40
|Kerevitaş Gıda
|5,09
|5,07
|0,39
|Alarko Holding
|5,13
|5,11
|0,39
|Otokar
|139,40
|138,90
|0,36
|Türkiye Sigorta
|6,10
|6,08
|0,33
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 08.09.2020 13:49 - Kaynak: AA
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