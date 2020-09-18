Son dakika haberleri! Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Halk GMYO 2,52 2,42 4,13 Bagfaş 16,27 15,68 3,76 Klimasan Klima 14,84 14,33 3,56 Kardemir (D) 3,24 3,14 3,18 Alarko GMYO 16,52 16,11 2,55 Hektaş 12,91 12,60 2,46 İpek Doğal Enerji 12,24 11,96 2,34 Alarko Holding 5,63 5,53 1,81 Sasa Polyester 16,96 16,66 1,80 Çemtaş 12,32 12,13 1,57 Coca Cola İçecek 45,30 44,62 1,52 Özak GMYO 4,04 3,98 1,51 Petkim 4,43 4,37 1,37 İş Y. Men. Değ. 8,13 8,02 1,37 Oyak Çimento 8,18 8,07 1,36 Doğan Holding 2,29 2,26 1,33 Albaraka Türk 1,53 1,51 1,32 Koza Madencilik 13,14 12,97 1,31 Koza Altın 80,55 79,55 1,26 Anadolu Efes 20,90 20,66 1,16 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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