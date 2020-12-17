Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Tümosan Motor ve Traktör 15,46 14,38 7,51 Halk GMYO 3,66 3,47 5,48 ARD Bilişim Teknolojileri 45,60 43,48 4,88 İpek Doğal Enerji 12,71 12,15 4,61 Çelebi 101,70 97,75 4,04 Pegasus 70,25 68,00 3,31 Albaraka Türk 2,00 1,94 3,09 Aygaz 14,78 14,34 3,07 Logo Yazılım 121,80 118,60 2,70 Good-Year 7,76 7,56 2,65 Koza Madencilik 14,38 14,03 2,49 Türk Telekom 8,32 8,13 2,34 Koza Altın 81,55 79,90 2,07 Alarko Holding 6,81 6,68 1,95 İndeks Bilgisayar 16,49 16,19 1,85 Kordsa Teknik Tekstil 15,32 15,05 1,79 Netaş Telekomünikasyon 20,72 20,36 1,77 Türk Hava Yolları 12,90 12,69 1,65 Borusan Mannesmann 20,18 19,86 1,61 Sasa Polyester 19,37 19,08 1,52 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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