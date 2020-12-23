Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Gübre Fabrikaları
|56,80
|51,65
|9,97
|Bagfaş
|22,34
|20,76
|7,61
|Borusan Mannesmann
|29,48
|27,82
|5,97
|Alarko GMYO
|23,98
|22,66
|5,83
|DO-CO
|562,80
|535,80
|5,04
|Çelebi
|149,90
|143,00
|4,83
|İş GMYO
|2,49
|2,40
|3,75
|Şok Marketler
|12,46
|12,07
|3,23
|Alarko Holding
|7,71
|7,48
|3,07
|Aksa Enerji
|7,20
|7,01
|2,71
|Migros Ticaret
|42,26
|41,18
|2,62
|Alkim Kimya
|14,57
|14,20
|2,61
|Koza Altın
|82,90
|80,80
|2,60
|Bim Mağazalar
|73,80
|72,00
|2,50
|Kordsa Teknik Tekstil
|15,40
|15,09
|2,05
|Oyak Çimento
|8,66
|8,49
|2,00
|Coca Cola İçecek
|63,60
|62,40
|1,92
|Anadolu Grubu Holding
|25,92
|25,46
|1,81
|Hektaş
|15,88
|15,60
|1,79
|Brisa
|20,00
|19,67
|1,68
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haberleri! Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi