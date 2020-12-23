Son dakika haberleri! Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Gübre Fabrikaları 56,80 51,65 9,97 Bagfaş 22,34 20,76 7,61 Borusan Mannesmann 29,48 27,82 5,97 Alarko GMYO 23,98 22,66 5,83 DO-CO 562,80 535,80 5,04 Çelebi 149,90 143,00 4,83 İş GMYO 2,49 2,40 3,75 Şok Marketler 12,46 12,07 3,23 Alarko Holding 7,71 7,48 3,07 Aksa Enerji 7,20 7,01 2,71 Migros Ticaret 42,26 41,18 2,62 Alkim Kimya 14,57 14,20 2,61 Koza Altın 82,90 80,80 2,60 Bim Mağazalar 73,80 72,00 2,50 Kordsa Teknik Tekstil 15,40 15,09 2,05 Oyak Çimento 8,66 8,49 2,00 Coca Cola İçecek 63,60 62,40 1,92 Anadolu Grubu Holding 25,92 25,46 1,81 Hektaş 15,88 15,60 1,79 Brisa 20,00 19,67 1,68 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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