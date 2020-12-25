Son dakika haberleri: Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika

Son dakika haberleri: Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

25.12.2020 13:35
Son dakika haberleri: Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler, System.String[]

Son dakika ekonomi haberi... Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Kartonsan94,0585,4910,01
Bursa Çimento11,0810,178,95
Pınar Süt23,2421,985,73
Akçansa17,8016,875,51
Gübre Fabrikaları65,8062,455,36
Netaş Telekomünikasyon26,8225,465,34
Logo Yazılım129,00123,504,45
MLP Sağlık20,4819,664,17
Eczacıbaşı İlaç8,267,934,16
İş Yatırım Menkul Değerler16,9416,393,36
Ege Endüstri1.612,901.567,002,93
Oyak Çimento8,628,382,86
Koza Altın93,5591,402,35
Hektaş16,4116,082,05
Pınar Et ve Un24,0423,562,04
Şekerbank1,531,502,00
Doğuş Otomotiv27,3026,801,87
Tümosan Motor ve Traktör13,9313,691,75
Net Holding3,513,451,74
Türkiye Sigorta6,376,271,59
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Bursa Çimento, Pınar Süt, Akçansa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri: Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi


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