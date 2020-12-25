Son dakika haberleri: Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Kartonsan 94,05 85,49 10,01 Bursa Çimento 11,08 10,17 8,95 Pınar Süt 23,24 21,98 5,73 Akçansa 17,80 16,87 5,51 Gübre Fabrikaları 65,80 62,45 5,36 Netaş Telekomünikasyon 26,82 25,46 5,34 Logo Yazılım 129,00 123,50 4,45 MLP Sağlık 20,48 19,66 4,17 Eczacıbaşı İlaç 8,26 7,93 4,16 İş Yatırım Menkul Değerler 16,94 16,39 3,36 Ege Endüstri 1.612,90 1.567,00 2,93 Oyak Çimento 8,62 8,38 2,86 Koza Altın 93,55 91,40 2,35 Hektaş 16,41 16,08 2,05 Pınar Et ve Un 24,04 23,56 2,04 Şekerbank 1,53 1,50 2,00 Doğuş Otomotiv 27,30 26,80 1,87 Tümosan Motor ve Traktör 13,93 13,69 1,75 Net Holding 3,51 3,45 1,74 Türkiye Sigorta 6,37 6,27 1,59 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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