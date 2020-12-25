Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Kartonsan
|94,05
|85,49
|10,01
|Bursa Çimento
|11,08
|10,17
|8,95
|Pınar Süt
|23,24
|21,98
|5,73
|Akçansa
|17,80
|16,87
|5,51
|Gübre Fabrikaları
|65,80
|62,45
|5,36
|Netaş Telekomünikasyon
|26,82
|25,46
|5,34
|Logo Yazılım
|129,00
|123,50
|4,45
|MLP Sağlık
|20,48
|19,66
|4,17
|Eczacıbaşı İlaç
|8,26
|7,93
|4,16
|İş Yatırım Menkul Değerler
|16,94
|16,39
|3,36
|Ege Endüstri
|1.612,90
|1.567,00
|2,93
|Oyak Çimento
|8,62
|8,38
|2,86
|Koza Altın
|93,55
|91,40
|2,35
|Hektaş
|16,41
|16,08
|2,05
|Pınar Et ve Un
|24,04
|23,56
|2,04
|Şekerbank
|1,53
|1,50
|2,00
|Doğuş Otomotiv
|27,30
|26,80
|1,87
|Tümosan Motor ve Traktör
|13,93
|13,69
|1,75
|Net Holding
|3,51
|3,45
|1,74
|Türkiye Sigorta
|6,37
|6,27
|1,59
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haberleri: Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi