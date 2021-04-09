Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Çemtaş
|16,90
|16,35
|3,36
|Tat Gıda
|10,05
|9,76
|2,97
|Ereğli Demir Çelik
|16,28
|15,84
|2,78
|Net Holding
|4,84
|4,72
|2,54
|Karsan Otomotiv
|3,97
|3,88
|2,32
|Aksa Enerji
|12,56
|12,28
|2,28
|Kerevitaş Gıda
|6,13
|6,00
|2,17
|GSD Holding
|2,05
|2,01
|1,99
|Verusa Holding
|65,10
|64,00
|1,72
|Jantsa Jant Sanayi
|863,00
|850,00
|1,53
|Bera Holding
|24,18
|23,82
|1,51
|Polisan Holding
|3,21
|3,18
|0,94
|Kardemir (D)
|7,49
|7,43
|0,81
|Albaraka Türk
|1,76
|1,75
|0,57
|Vakıflar Bankası
|3,53
|3,51
|0,57
|İş Yatırım Menkul Değerler
|16,28
|16,20
|0,49
|Halkbank
|4,43
|4,41
|0,45
|Nuh Çimento
|58,25
|58,00
|0,43
|Hektaş
|30,24
|30,18
|0,20
|Mavi Giyim
|45,04
|45,00
|0,09
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haberleri! Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi