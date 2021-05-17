Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Çemaş Döküm
|1,34
|1,39
|-3,60
|Kardemir (D)
|8,17
|8,41
|-2,85
|Ereğli Demir Çelik
|19,42
|19,99
|-2,85
|Deva Holding
|28,54
|29,10
|-1,92
|Bagfaş
|25,06
|25,54
|-1,88
|Fenerbahçe Futbol
|23,08
|23,52
|-1,87
|Aksa Enerji
|13,19
|13,42
|-1,71
|Coca Cola İçecek
|82,30
|83,70
|-1,67
|Petkim
|6,31
|6,41
|-1,56
|Arçelik
|32,18
|32,62
|-1,35
|Türk Traktör
|201,40
|204,10
|-1,32
|İş Yatırım Menkul Değerler
|16,79
|16,97
|-1,06
|Kartonsan
|64,55
|65,10
|-0,84
|Migros Ticaret
|36,78
|37,08
|-0,81
|Kervan Gıda
|16,76
|16,89
|-0,77
|Kerevitaş Gıda
|4,93
|4,96
|-0,60
|Pegasus
|84,90
|85,40
|-0,59
|TAV Havalimanları
|24,08
|24,20
|-0,50
|Mavi Giyim
|48,82
|49,00
|-0,37
|Alarko Holding
|10,00
|10,03
|-0,30
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika Ekonomi