Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Çemaş Döküm 1,34 1,39 -3,60 Kardemir (D) 8,17 8,41 -2,85 Ereğli Demir Çelik 19,42 19,99 -2,85 Deva Holding 28,54 29,10 -1,92 Bagfaş 25,06 25,54 -1,88 Fenerbahçe Futbol 23,08 23,52 -1,87 Aksa Enerji 13,19 13,42 -1,71 Coca Cola İçecek 82,30 83,70 -1,67 Petkim 6,31 6,41 -1,56 Arçelik 32,18 32,62 -1,35 Türk Traktör 201,40 204,10 -1,32 İş Yatırım Menkul Değerler 16,79 16,97 -1,06 Kartonsan 64,55 65,10 -0,84 Migros Ticaret 36,78 37,08 -0,81 Kervan Gıda 16,76 16,89 -0,77 Kerevitaş Gıda 4,93 4,96 -0,60 Pegasus 84,90 85,40 -0,59 TAV Havalimanları 24,08 24,20 -0,50 Mavi Giyim 48,82 49,00 -0,37 Alarko Holding 10,00 10,03 -0,30 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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