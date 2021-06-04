Son dakika haberleri! Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İpek Doğal Enerji 14,11 13,51 4,44 Koza Madencilik 16,30 15,65 4,15 Esenboğa Elektrik 31,72 30,78 3,05 Enerjisa Enerji 11,02 10,78 2,23 Torunlar GMYO 3,52 3,45 2,03 Türk Telekom 7,13 6,99 2,00 Ford Otosan 177,70 174,60 1,78 Aksa Enerji 13,79 13,59 1,47 Zorlu Enerji 2,10 2,07 1,45 Odaş Elektrik 2,15 2,12 1,42 Şişe Cam 8,14 8,03 1,37 Bagfaş 23,84 23,52 1,36 Koza Altın 120,60 119,10 1,26 Jantsa Jant Sanayi 86,00 84,95 1,24 Anadolu Efes 22,94 22,68 1,15 Tofaş Oto Fabrikası 30,48 30,14 1,13 Deva Holding 25,84 25,56 1,10 Akiş GMYO 1,93 1,91 1,05 Selçuk Ecza Deposu 8,96 8,87 1,01 Fenerbahçe Futbol 33,36 33,04 0,97 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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