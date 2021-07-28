Son dakika haberleri! Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Borusan Mannesmann 26,42 24,28 8,81 Kordsa Teknik Tekstil 22,72 21,46 5,87 Borusan Yat. Paz. 307,70 291,10 5,70 Teknosa İç ve Dış Ticaret 7,13 6,89 3,48 Net Holding 4,03 3,90 3,33 Eczacıbaşı Yatırım 38,36 37,24 3,01 Otokar 287,30 279,00 2,97 Kartonsan 51,25 49,84 2,83 Brisa 22,40 21,80 2,75 Ege Gübre 175,60 171,00 2,69 Afyon Çimento 3,79 3,70 2,43 Nuh Çimento 38,04 37,14 2,42 Hektaş 7,77 7,60 2,24 Türkiye Sigorta 4,67 4,57 2,19 Kerevitaş Gıda 4,46 4,37 2,06 Verusa Holding 46,10 45,24 1,90 Aksa 16,05 15,79 1,65 Türk Traktör 169,10 166,60 1,50 Türk Telekom 6,38 6,29 1,43 Konya Çimento 915,00 902,20 1,42 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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