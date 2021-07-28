Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Borusan Mannesmann
|26,42
|24,28
|8,81
|Kordsa Teknik Tekstil
|22,72
|21,46
|5,87
|Borusan Yat. Paz.
|307,70
|291,10
|5,70
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|7,13
|6,89
|3,48
|Net Holding
|4,03
|3,90
|3,33
|Eczacıbaşı Yatırım
|38,36
|37,24
|3,01
|Otokar
|287,30
|279,00
|2,97
|Kartonsan
|51,25
|49,84
|2,83
|Brisa
|22,40
|21,80
|2,75
|Ege Gübre
|175,60
|171,00
|2,69
|Afyon Çimento
|3,79
|3,70
|2,43
|Nuh Çimento
|38,04
|37,14
|2,42
|Hektaş
|7,77
|7,60
|2,24
|Türkiye Sigorta
|4,67
|4,57
|2,19
|Kerevitaş Gıda
|4,46
|4,37
|2,06
|Verusa Holding
|46,10
|45,24
|1,90
|Aksa
|16,05
|15,79
|1,65
|Türk Traktör
|169,10
|166,60
|1,50
|Türk Telekom
|6,38
|6,29
|1,43
|Konya Çimento
|915,00
|902,20
|1,42
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haberleri! Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi