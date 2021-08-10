Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Tofaş Oto Fabrikası
|40,90
|39,22
|4,28
|Bim Mağazalar
|66,95
|64,60
|3,64
|Verusa Holding
|48,48
|46,90
|3,37
|Şişe Cam
|8,41
|8,18
|2,81
|Migros Ticaret
|34,92
|34,06
|2,52
|İhlas Holding
|0,59
|0,58
|1,72
|Şok Marketler Ticaret
|12,15
|11,95
|1,67
|MLP Sağlık
|24,50
|24,10
|1,66
|Aksa
|16,86
|16,59
|1,63
|Kervan Gıda
|16,34
|16,10
|1,49
|Hektaş
|8,38
|8,26
|1,45
|İş Yatırım Menkul Değerler
|14,19
|14,00
|1,36
|RTA Laboratuvarları
|21,40
|21,12
|1,33
|Netaş Telekomünikasyon
|20,40
|20,14
|1,29
|Otokar
|343,60
|339,60
|1,18
|Gübre Fabrikaları
|53,85
|53,25
|1,13
|İş Finansal Kiralama
|3,05
|3,02
|0,99
|Şekerbank
|1,05
|1,04
|0,96
|Enerjisa Enerji
|10,65
|10,55
|0,95
|Türk Telekom
|6,79
|6,73
|0,89
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haberleri | Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi