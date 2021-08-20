Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Nuh Çimento
|36,42
|37,38
|-2,57
|Global Yatırım Holding
|2,28
|2,34
|-2,56
|Doğan Holding
|2,64
|2,70
|-2,22
|Odaş Elektrik
|1,40
|1,43
|-2,10
|Alkim Kimya
|15,21
|15,49
|-1,81
|Kervan Gıda
|16,33
|16,61
|-1,69
|İhlas Holding
|0,59
|0,60
|-1,67
|Alarko Holding
|9,22
|9,37
|-1,60
|Gübre Fabrikaları
|52,30
|53,15
|-1,60
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|1,29
|1,31
|-1,53
|Tofaş Oto Fabrikası
|40,08
|40,68
|-1,47
|Jantsa Jant Sanayi
|69,95
|70,90
|-1,34
|Kardemir (D)
|7,58
|7,68
|-1,30
|MLP Sağlık
|24,42
|24,74
|-1,29
|Parsan
|27,42
|27,70
|-1,01
|İş Bankası (C)
|5,49
|5,54
|-0,90
|Çemtaş
|13,43
|13,55
|-0,89
|Oyak Çimento
|6,78
|6,84
|-0,88
|Çemaş Döküm
|1,23
|1,24
|-0,81
|Kordsa Teknik Tekstil
|23,54
|23,72
|-0,76
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika Ekonomi