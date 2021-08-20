Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Nuh Çimento 36,42 37,38 -2,57 Global Yatırım Holding 2,28 2,34 -2,56 Doğan Holding 2,64 2,70 -2,22 Odaş Elektrik 1,40 1,43 -2,10 Alkim Kimya 15,21 15,49 -1,81 Kervan Gıda 16,33 16,61 -1,69 İhlas Holding 0,59 0,60 -1,67 Alarko Holding 9,22 9,37 -1,60 Gübre Fabrikaları 52,30 53,15 -1,60 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 1,29 1,31 -1,53 Tofaş Oto Fabrikası 40,08 40,68 -1,47 Jantsa Jant Sanayi 69,95 70,90 -1,34 Kardemir (D) 7,58 7,68 -1,30 MLP Sağlık 24,42 24,74 -1,29 Parsan 27,42 27,70 -1,01 İş Bankası (C) 5,49 5,54 -0,90 Çemtaş 13,43 13,55 -0,89 Oyak Çimento 6,78 6,84 -0,88 Çemaş Döküm 1,23 1,24 -0,81 Kordsa Teknik Tekstil 23,54 23,72 -0,76 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Araba çalan hırsızdan bir garip savunma: Akşama geri getirecektim

Usta oyuncu Necla Nazır, evini basan eski damadı Taner Şafak'tan şikayetçi oldu

Canlı yayında Perinçek'i kızdıran "Karanfil" yorumu: Mert olun biraz mert

2 bin yıllık kitabedeki yazının perde arkası ortaya çıktı! Büyük zaferlerini taşa işlemişler

Karantinadan kaçan kişinin bahanesi polisleri çileden çıkardı: "İşlerim var, 150 bin avromu kaybedeceğim"

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç, "Benim neyim eksik" diyerek gelinlik giydi

"Türkiye'de yaşamak istemiyorum" diyerek yaygara koparan kişi sınır dışı edilecek

PKK'nın sözde Genel Sorumlusu Hasan Said Hasan, MİT tarafından nokta operasyonuyla etkisiz hale getirildi