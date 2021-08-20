Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|RTA Laboratuvarları
|22,38
|20,90
|7,08
|Konya Çimento
|879,90
|826,50
|6,46
|Aksa
|19,86
|18,74
|5,98
|Doğuş Otomotiv
|27,22
|26,20
|3,89
|Selçuk Ecza Deposu
|9,14
|8,82
|3,63
|Koza Madencilik
|15,21
|14,70
|3,47
|İndeks Bilgisayar
|6,09
|5,93
|2,70
|Aksa Enerji
|13,83
|13,55
|2,07
|Eczacıbaşı İlaç
|6,18
|6,08
|1,64
|İpek Doğal Enerji
|12,23
|12,07
|1,33
|Gözde Girişim
|5,67
|5,60
|1,25
|Enerjisa Enerji
|10,72
|10,59
|1,23
|İhlas Gayrimenkul
|0,97
|0,96
|1,04
|Şekerbank
|1,05
|1,04
|0,96
|Net Holding
|4,03
|4,00
|0,75
|Coca Cola İçecek
|87,20
|86,60
|0,69
|Ege Endüstri
|1.262,00
|1.255,00
|0,56
|Koza Altın
|106,20
|105,70
|0,47
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,54
|6,51
|0,46
|Koç Holding
|22,88
|22,78
|0,44
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haberleri! Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi