Son dakika haberleri! Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) RTA Laboratuvarları 22,38 20,90 7,08 Konya Çimento 879,90 826,50 6,46 Aksa 19,86 18,74 5,98 Doğuş Otomotiv 27,22 26,20 3,89 Selçuk Ecza Deposu 9,14 8,82 3,63 Koza Madencilik 15,21 14,70 3,47 İndeks Bilgisayar 6,09 5,93 2,70 Aksa Enerji 13,83 13,55 2,07 Eczacıbaşı İlaç 6,18 6,08 1,64 İpek Doğal Enerji 12,23 12,07 1,33 Gözde Girişim 5,67 5,60 1,25 Enerjisa Enerji 10,72 10,59 1,23 İhlas Gayrimenkul 0,97 0,96 1,04 Şekerbank 1,05 1,04 0,96 Net Holding 4,03 4,00 0,75 Coca Cola İçecek 87,20 86,60 0,69 Ege Endüstri 1.262,00 1.255,00 0,56 Koza Altın 106,20 105,70 0,47 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,54 6,51 0,46 Koç Holding 22,88 22,78 0,44 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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