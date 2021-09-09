Son dakika haberleri... Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Doğuş Otomotiv 29,60 28,72 3,06 Borusan Yatırım Pazarlama 421,70 411,70 2,43 Aksa Enerji 14,52 14,20 2,25 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,65 6,51 2,15 Halkbank 4,77 4,67 2,14 Hedef Girişim 2,87 2,81 2,14 Bera Holding 10,15 9,94 2,11 Aksa 19,43 19,03 2,10 Enka İnşaat 10,64 10,45 1,82 Ford Otosan 168,50 165,80 1,63 Torunlar GMYO 4,04 3,98 1,51 Türkiye Sigorta 5,10 5,03 1,39 Brisa 22,08 21,78 1,38 Borusan Mannesmann 24,88 24,56 1,30 Eczacıbaşı İlaç 6,60 6,52 1,23 Türk Traktör 164,00 162,10 1,17 Deva Holding 23,50 23,24 1,12 Erbosan 128,70 127,30 1,10 Parsan 26,52 26,24 1,07 Kordsa Teknik Tekstil 23,84 23,60 1,02 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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