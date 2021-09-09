Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Doğuş Otomotiv
|29,60
|28,72
|3,06
|Borusan Yatırım Pazarlama
|421,70
|411,70
|2,43
|Aksa Enerji
|14,52
|14,20
|2,25
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,65
|6,51
|2,15
|Halkbank
|4,77
|4,67
|2,14
|Hedef Girişim
|2,87
|2,81
|2,14
|Bera Holding
|10,15
|9,94
|2,11
|Aksa
|19,43
|19,03
|2,10
|Enka İnşaat
|10,64
|10,45
|1,82
|Ford Otosan
|168,50
|165,80
|1,63
|Torunlar GMYO
|4,04
|3,98
|1,51
|Türkiye Sigorta
|5,10
|5,03
|1,39
|Brisa
|22,08
|21,78
|1,38
|Borusan Mannesmann
|24,88
|24,56
|1,30
|Eczacıbaşı İlaç
|6,60
|6,52
|1,23
|Türk Traktör
|164,00
|162,10
|1,17
|Deva Holding
|23,50
|23,24
|1,12
|Erbosan
|128,70
|127,30
|1,10
|Parsan
|26,52
|26,24
|1,07
|Kordsa Teknik Tekstil
|23,84
|23,60
|1,02
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haberleri... Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi