Son dakika haberleri | Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Son dakika haberleri... Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 3.175 -2,07 BIST SINAİ 1.458 -3,85 BIST GIDA, İÇECEK 1.

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 3.175 -2,07 BIST SINAİ 1.458 -3,85 BIST GIDA, İÇECEK 1.458 -3,61 BIST TEKSTIL, DERİ 571 -5,43 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 1.047 -5,65 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 1.145 -2,95 BIST TAŞ, TOPRAK 1.101 -5,98 BIST METAL ANA 2.355 -3,87 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 1.971 -5,01 BIST MADENCİLİK 1.327 -0,70 BIST HİZMETLER 945 -2,95 BIST ELEKTRİK 56 -3,72 BIST ULAŞTIRMA 1.234 -4,08 BIST TURİZM 170 -6,52 BIST TİCARET 2.991 -2,04 BIST İLETİŞİM 373 -2,23 BIST SPOR 535 -7,12 BIST İNŞAAT 1.161 -4,75 BIST MALİ 1.106 -3,45 BIST BANKA 1.085 -2,57 BIST SİGORTA 4.823 -4,92 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 869 -5,49 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 903 -3,91 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 501 -5,02 BIST TEKNOLOJİ 1.519 -5,21 BIST BİLİŞİM 491 -5,69 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 1.025 -4,05 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2020 01:23

Kaynak: AA

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