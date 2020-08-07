Son dakika haberleri! Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Son dakika haberleri: Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 3.115 -1,73 BIST SINAİ 1.397 -2,68 BIST GIDA, İÇECEK 1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|3.115
|-1,73
|BIST SINAİ
|1.397
|-2,68
|BIST GIDA, İÇECEK
|1.380
|-3,38
|BIST TEKSTIL, DERİ
|535
|-5,04
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|954
|-6,09
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|1.120
|-0,72
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.038
|-3,42
|BIST METAL ANA
|2.311
|-2,32
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|1.847
|-3,56
|BIST MADENCİLİK
|1.242
|-4,63
|BIST HİZMETLER
|904
|-2,84
|BIST ELEKTRİK
|53
|-4,21
|BIST ULAŞTIRMA
|1.167
|-3,10
|BIST TURİZM
|155
|-6,68
|BIST TİCARET
|2.888
|-2,02
|BIST İLETİŞİM
|357
|-2,31
|BIST SPOR
|508
|-4,47
|BIST İNŞAAT
|1.118
|-5,22
|BIST MALİ
|1.048
|-2,87
|BIST BANKA
|1.037
|-1,96
|BIST SİGORTA
|4.546
|-4,53
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|779
|-7,52
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|860
|-2,59
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|454
|-6,72
|BIST TEKNOLOJİ
|1.417
|-3,39
|BIST BİLİŞİM
|465
|-4,58
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|918
|-7,41
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 07.08.2020 13:25
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haberleri! Günün ilk yarısında endekslerin değişimi - Son Dakika Ekonomi
Son Dakika Avrupa Birliği, Türkiye'yi yine güvenli ülkeler listesine almadı Borsa İstanbul, aşırı dalgalanmaları önlemek için endeks bazlı devre kesici sistemini uygulamaya aldı Bakan Koca, DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus'un meydan okumasını kabul etti Lübnan'daki patlamanın en net görüntüleri yayınlandı "Erkekliğime küfür etti" dediği kadını silahla öldüren şahıs, polisi arayıp kendisini ihbar etti Son Dakika: Hindistan Havayolları'na ait 191 yolculu uçak iniş sırasında düştü İki otomobil kafa kafaya çarpıştı, araçlar hurdaya döndü! 4'ü çocuk 11 kişi yaralandı Galatasaray, Ali Yavuz Kol'un sözleşmesini 2024 yılına kadar uzattı Türkiye'nin Otomobili yoluna TOGG markasıyla devam edecek Yunanistan'dan şok karar! İpsala Sınır Kapısı kapatılıyor Duygu Özaslan, bikinili pozlarına ara vermiyor! Son paylaşımıyla göz kamaştırdı Mensah'tan transfer açıklaması: Henüz hiçbiri gerçeği yansıtmıyor "Misafirim var" cevabıyla herkesi güldüren kadını Elazığ Valisi Yırık, evinde ziyaret etti Artan koronavirüs vakaları sonrası Sağlık Bakanı Koca'dan peş peşe uyarılar Wanda Nara'nın havuzdaki tanga bikinili pozu, takipçilerinin büyük beğenisini kazandı