Son dakika haberleri! Günün özeti - Son Dakika

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik
Son 24 saatte 65 kişi hayatını kaybetti Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 65 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 8 bin 195'e yükseldiğini açıkladı.
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Ermeni ordusu Terter bölgesinde sivil yerleşim birimlerini vurdu
Ermenistan ordusu Terter kent merkezini ve civar köyleri hedef almaya devam ediyor.
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Devlet Bahçeli'den Anayasa Mahkemesi çıkışı
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Anayasa Mahkemesi yeni hükümet sisteminin doğasına uygun şekilde yeni baştan yapılandırılmalıdır" dedi.
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İçişleri Bakanlığından 81 il valiliğine iki ayrı genelge
İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine "Şehir içi toplu ulaşımda HES kodu sorgulama" ve "Konaklama tesislerinde HES kodu zorunluluğu" konulu iki ayrı genelge gönderdi.
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İkna edilen örgüt mensubu ailesiyle buluştu
Van İl Jandarma Komutanlığınca, PKK/KCK terör örgütü mensuplarının ikna edilerek örgütten ayrılmalarını sağlamak maksadıyla yürütülen çalışmalar neticesinde örgütten kopmalar sürerken, ikna edilen bir örgüt mensubu daha ailesiyle buluşturuldu.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 21:22 - Kaynak: İHA
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