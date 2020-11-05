Son dakika haberleri... Günün özeti - Son Dakika

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik

279 davada 4 bin 154 fetö mensubu hüküm giydi

15 Temmuz 2016'da ülkeyi kana bulayan terör örgütü FETÖ mensuplarına bunun cezası mahkeme önünde veriliyor.

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Biden: "Tüm oylar sayıldığında kazanacağımıza inanıyorum"

Başkan adayı Joe Biden Delaware'de yaptığı konuşmada henüz zafer ilan etmeye hazır olmadıklarını belirtirken "Sayım bittiğinde inanıyorum ki kazanan biz olacağız" dedi.

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Rıza Bey Apartmanı'nın enkazı kaldırıldı, geriye acılar kaldı

İzmir'de meydana gelen depremde yıkılan ve 34 kişinin hayatını kaybettiği Rıza Bey Apartmanı'nın enkazı kaldırıldı. Apartmandan geriye boş bir arazi ve acılar kaldı.

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İzmir depreminde yıkılan binaların müteahhit ve fenni mesulleri adliyeye sevk edildi

İzmir'deki depremde yıkılan binaların müteahhit ve fenni mesullerinin de aralarında bulunduğu 9 kişi, emniyetteki gözaltı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Bakan Dönmez müjdeyi verdi: "Türkali-1 kuyusunda sondaja başladık"

Bakan Dönmez: " Karadeniz'in Fatih'i matkabı döndürdü. Hazırlık çalışmalarının ardından Türkali-1 kuyusunda sondaja başladık. Sondajımız 75 gün sürecek. Bereketli olsun.

(İHA)