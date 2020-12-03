Son dakika haberleri! Günün özeti - Son Dakika

Günün öne çıkan gelişmelerini sizler için derledik;

Polisi şehit eden saldırgan yakalandı

Kahramanmaraş'ta 1 polis memurunu şehit eden 1 polis memurunu da yaraladıktan sonra kaçan saldırgan Muhammet Karataş yakalandı.

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Şişli Belediye Başkan Yardımcısı örgüt üyeliğinden tutuklandı

PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınan Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz, çıkarıldığı hakimlikçe 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Siirt'te 5 büyüklüğünde deprem

Merkez üssü Siirt'in Kurtalan ilçesi olan 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Kasım ayı enflasyonu açıklandı

Tüketici fiyat endeksinde Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 2,30, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 13,19, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,03 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 12,04 artış gerçekleşti.

ABD'de korona salgınında hastaneye yatışlarda rekor

Korona virüs salgınından en fazla etkilenen ABD'de 98 bin 600 kişi hastanelerde korona virüs tedavisi görüyor. Açıklanan bu sayı ile, korona salgınında hastaneye yatan hasta sayısında rekor kırıldı.

-İHA-