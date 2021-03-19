Son dakika haberleri | Gürcistan'da AstraZeneca aşısı uygulanan hemşire hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika haberleri | Gürcistan'da AstraZeneca aşısı uygulanan hemşire hayatını kaybetti

19.03.2021 13:27
Son dakika haberleri | Gürcistan'da AstraZeneca aşısı uygulanan hemşire hayatını kaybetti, System.String[]

Son dakika haberler... Gürcistan'ın Ahıska kentinde, Oxford Üniversitesi-AstraZeneca şirketinin ortaklaşa ürettiği korona virüs aşısı uygulandıktan sonra komaya giren hemşire hayatını kaybetti.

Gürcistan'ın Ahıska kentinde, Oxford Üniversitesi-AstraZeneca şirketinin ortaklaşa ürettiği korona virüs aşısı uygulandıktan sonra komaya giren hemşire hayatını kaybetti.

Oxford Üniversitesi ile İngiliz- İsveç ortaklı ilaç şirketi AstraZeneca'nın birlikte ürettiği korona virüs aşısının güvenliğine yönelik endişeler devam ederken, Gürcistan'dan aşıyla ilgili kötü haber geldi. Ahıska kentinde bulunan bir klinikte çalışan 27 yaşındaki hemşire Megi Bakradze'nin AstraZeneca aşısı uygulandıktan bir süre sonra anafilaksi geçirerek komaya girdiği, daha sonra ambulansla götürüldüğü başkent Tiflis'teki Birinci Üniversite Kliniğinde gördüğü tedavilerin ardından bugün yerel saatle 12.00'de hayatını kaybettiği duyuruldu.

Gürcistan Parlamentosu Başkanı Arçil Talakvadze, genç bir sağlıkçının ölümünden duyduğu üzüntüyü dile getirerek, "Genç bir hemşire olan Megi Bakradze'nin ölümü beni çok üzdü. Halkın salgınla savaşması için örnek teşkil eden profesyonel, kendini işine adamış genç bir hemşireyi kaybetmemiz çok üzücü" dedi. "Ne yazık ki doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı" diyen Talakvadze, "Gürcistan Parlamentosu adına, hayatını kaybeden genç doktorun ailesine, akrabalarına, arkadaşlarına ve meslektaşlarına baş sağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

(İlkin Hüseynov/İHA)

Gürcistan, İsveç, İlaç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Gürcistan'da AstraZeneca aşısı uygulanan hemşire hayatını kaybetti - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Galatasaray, Real Madrid'le sözleşmesi bitecek Marcelo'yu kadrosuna katmak istiyor Son sözü Danıştay söyledi! Öğretim üyesi doktorlar muayenehane açabilecek Samsun'da vaka sayısının neden rekor kırdığı anlaşıldı! Pozitif çıkan vatandaşlar kendilerini gizlemiş Dalaman'a gelen ilk Rus turist kafilesi çiçek ve lokumla karşılandı Her yaptığıyla gündem olan fenomen Duygu Özaslan bu sefer de iç çamaşırı tanıtımı yaptı Türk futbolunun 4 büyük kulübü ve Bankalar Birliği 9 yıllık yapılandırma anlaşmasını imzalayacak Henüz 10 yaşındaydı! Bakkaldan aldığı meyve suyunu içemeden babasıyla aynı kaderi yaşadı Son umut! Siverek'te vatandaşlar el ele verdi, kayıp gençleri arıyor
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin'e Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin'e "Katil" diyen ABD Başkanı Biden'la ilgili açıklama: Bu ifade devlet başkanına yakışmadı         
14:02
Gürcistan'da AstraZeneca aşısı uygulanan hemşire hayatını kaybetti Gürcistan'da AstraZeneca aşısı uygulanan hemşire hayatını kaybetti         
13:35
Baharı bekleyen İstanbul'a kar sürprizi! Meteoroloji tarih verdi: Kuvvetli geliyor Baharı bekleyen İstanbul'a kar sürprizi! Meteoroloji tarih verdi: Kuvvetli geliyor         
13:12
İzmir Tire'de 60 milyon TL'ye yapılan modern statta 2 yıldır profesyonel maç yapılmıyor İzmir Tire'de 60 milyon TL'ye yapılan modern statta 2 yıldır profesyonel maç yapılmıyor         
12:53
6 yıldır firari olan 6 yıldır firari olan "Binbir surat Cemile" saklandığı gardıropta yakayı ele verdi         
12:46
İran tavuğundan 'paskalya yumurtası' üretiyor! Tanesi 7 liradan kapış kapış satılıyor İran tavuğundan 'paskalya yumurtası' üretiyor! Tanesi 7 liradan kapış kapış satılıyor         
12:30
Son Dakika! Esnafın Halk Bankası kredilerinde gecikme faizlerinden vazgeçilecek, anapara borçlarına 18 ay taksit yapılacak Son Dakika! Esnafın Halk Bankası kredilerinde gecikme faizlerinden vazgeçilecek, anapara borçlarına 18 ay taksit yapılacak         
12:22
Cenazede ilginç anlar: 20 yıllık borcunu alamayınca hakkını helal etmedi Cenazede ilginç anlar: 20 yıllık borcunu alamayınca hakkını helal etmedi         
12:11
Bölgesel tren seferleri yarın yeniden başlayacak Bölgesel tren seferleri yarın yeniden başlayacak         
11:25
Türkiye'nin en pahalı mahallesinde imar durduruldu, milyon dolarlık projeler askıya alındı Türkiye'nin en pahalı mahallesinde imar durduruldu, milyon dolarlık projeler askıya alındı         
11:13
Edirnekapı'nın ardından Ekrem İmamoğlu'na bir protesto daha! Korumaları devreye girdi: Alın bunu alın Edirnekapı'nın ardından Ekrem İmamoğlu'na bir protesto daha! Korumaları devreye girdi: Alın bunu alın         
11:11
İkinci el otomobildeki taksit düzenlemesi, piyasayı hareketlendirdi İkinci el otomobildeki taksit düzenlemesi, piyasayı hareketlendirdi         
11:06
ATV'nin 'Akıncı' dizisindeki cezaevi sahnesi, Adalet Bakanlığı'nda büyük rahatsızlığa neden oldu ATV'nin 'Akıncı' dizisindeki cezaevi sahnesi, Adalet Bakanlığı'nda büyük rahatsızlığa neden oldu         
10:50
Spor camiasını buluşturan düğün! Ersin Düzen ve Seyhan Şaşko evlendi Spor camiasını buluşturan düğün! Ersin Düzen ve Seyhan Şaşko evlendi         
10:20
Evlenmelerine izin verilmeyince el ele tutuşup 4'üncü kattan atlamışlardı! Genç kız zorla amcasının oğluyla nişanlandırılmış Evlenmelerine izin verilmeyince el ele tutuşup 4'üncü kattan atlamışlardı! Genç kız zorla amcasının oğluyla nişanlandırılmış         
10:04
Canlı yayında 'arkadaşının kocasına yürüme' kavgası! Arto'yla tartışan Seren Serengil stüdyoyu terk etti Canlı yayında 'arkadaşının kocasına yürüme' kavgası! Arto'yla tartışan Seren Serengil stüdyoyu terk etti         
09:53
UEFA Avrupa Ligi'nde insanlık dışı faul! Talihsiz kalecinin son hali korkuttu UEFA Avrupa Ligi'nde insanlık dışı faul! Talihsiz kalecinin son hali korkuttu         
09:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2021 14:19:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri | Gürcistan'da AstraZeneca aşısı uygulanan hemşire hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei