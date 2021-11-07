Gürcistan'da eski Cumhurbaşkanı Saakaşvili için cezaevi önünde protesto - Son Dakika

- Gürcistan'da eski Cumhurbaşkanı Saakaşvili için cezaevi önünde protesto

RUSTAVİ - Gürcistan'da protestocular, tutuklu bulunan eski Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili'nin sivil hastaneye nakledilmesi için cezaevi önünde gösteri düzenledi.

Gürcistan'da dün akşam saatlerinde binlerce kişi Rustavi kentindeki 12. Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili için gösteri düzenledi. Muhalif partilerin temsilcilerinin de katıldığı gösteride, protestocular Saakaşvili'nin sivil hastaneye nakledilmesini talep etti. Göstericiler 2 Ekim'den bu yana açlık grevi yapan eski cumhurbaşkanının cezaevi revirinde yeterli tıbbi hizmeti alamadığını belirtti.

Gürcistan'da ana muhalefet partisi Birleşik Ulusal Hareket Başkanı Nika Melia, hükümete tutuklu eski Cumhurbaşkanı Saakaşvili'nin özel bir kliniğe nakledilmesini sağlamak için 24 saat süre verdiklerini açıkladı. Melia, Saakaşvili'nin sivil bir kliniğe nakledilmemesi durumunda muhalefetin pazartesi akşamı başkent Tiflis'teki Özgürlük Meydanı'nda kitlesel bir miting düzenleyeceğini söyledi.

Birleşik Ulusal Hareketi temsilcisi Khatia Dekaniodze yaptığı açıklamada, "Saakaşvili'nin yaşamasına ihtiyacımız var, sivil tıp merkezine nakledilmesini istiyoruz. Çünkü cezaevi hastanesi, günlük hayatı için gerekli profile sahip değil ve çok riskli. Bizim talebimiz bu. Hükümete ültimatom veriyoruz ve protestolar devam edecek" dedi.

Protestolar sırasında Gürcistan Özel Cezaevi Servisi, Saakaşvili'nin cezaevi revirinde ilaç ve besin takviyesi aldığını gösteren görüntüleri yayınladı. Cumartesi günü açıklama yapan Özel Cezaevi Sağlık Servisi yetkilisi Giorgi Chidrashvili, Saakaşvili'nin sağlık durumunun "stabil" olduğunu, hayati fonksiyonlarının normal seyrettiğini ve gerekli besin katkı maddelerini aldığını söyledi.

Gürcistan'ın eski Cumhurbaşkanı Saakaşvili, 8 yıl sonra geldiği ülkesinde yerel seçimlere 1 gün kala 1 Ekim Cuma günü başkent Tiflis'te gözaltına alınmış, ardından Rustavi'deki 12 numaralı cezaevine sevk edilmişti. Hapishanede tutuklu olmasına tepki olarak başlattığı açlık grevini sürdüren Saakaşvili için destek protestoları devam ediyor.