Son dakika: - Gürcistan'da Garibaşvili hükümeti güvenoyu aldı - Son Dakika

Son dakika: - Gürcistan'da Garibaşvili hükümeti güvenoyu aldı

Gelen son dakika haberine göre - Gürcistan'da Garibaşvili hükümeti güvenoyu aldı Gürcistan'da eski Başbakan Giorgi Gakharia'nın istifa etmesinin ardından İrakli Garibaşvili'nin kurduğu yeni hükümet, muhalefetin boykot ettiği oturumda parlamentodan güvenoyu aldı.

- Gürcistan'da Garibaşvili hükümeti güvenoyu aldı TİFLİS - Gürcistan'da eski Başbakan Giorgi Gakharia'nın istifa etmesinin ardından İrakli Garibaşvili'nin kurduğu yeni hükümet, muhalefetin boykot ettiği oturumda parlamentodan güvenoyu aldı. Gürcistan'da eski Başbakan Giorgi Gakharia 18 Şubat'ta görevinden istifa etmiş, yerine İrakli Garibaşvili gelmişti. Garibaşvili'nin kurduğu yeni hükümet için parlamentoda güven oylaması yapıldı. Muhalefetin boykot ederek katılmadığı olağanüstü oturuma 94 milletvekili katıldı. Parlamento Başkanı Arçil Talakvadze'nin yönettiği oturumda yapılan oylamada, iktidardaki "Gürcü Hayali" partisinden 89 milletvekilinin oyuyla hükümet güvenoyunu aldı.

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