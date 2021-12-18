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Gürcistan'da geleneksel kış kermesi başladı - Son Dakika

Gürcistan'da geleneksel kış kermesi başladı

18.12.2021 15:19

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te, Uluslararası Kadınlar Derneğince (IWA) gerçekleştirilen, Türk kurumlarının da katıldığı geleneksel kış kermesi başladı.

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te, Uluslararası Kadınlar Derneğince (IWA) gerçekleştirilen, Türk kurumlarının da katıldığı geleneksel kış kermesi başladı.

Tiflis'te bir otelde IWA tarafından organize edilen ve çeşitli ülkelerin Gürcistan'daki diplomatik temsilciliklerin yer aldığı etkinlikte, geçen yıllarda olduğu gibi en büyük standı Türkiye kurdu.

Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliği öncülüğünde, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Tiflis ofisi, Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Tiflis Türk Kültür Merkezi, Gürcistan'da faaliyet gösteren Türk kurum ve kuruluşları ile şirketleri tarafından kurulan stant büyük ilgi gördü.

Ülkelere ait geleneksel el işleri ve ürünleri, mutfak çeşitliliği ile kıyafetlerin tanıtıldığı, aynı zamanda geleneksel dans gösterilerin sunulduğu kermes, Gürcü siyasetçiler ile diplomatlar tarafından da ziyaret edildi.

Kermeste Büyükelçi Yazgan'ın el işleri de tanıtıldı

Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan'ın el işleri olan yılbaşı süslemeleri de tanıtılan ve satışa çıkarılan zengin Türk standındaki ürünler arasında yer aldı.

Kermese katılan Yazgan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Büyükelçilik bahçesinden toplanan kozalaklar ile Gürcistan'ın çeşitli yerlerinden getirdiği ot, çiçek ve diğer bitkilerle yılbaşı süslemeleri hazırladığını ifade etti.

İki gün sürecek kermesten elde edilecek gelir, Gürcistan'da yardıma ihtiyacı insanlara ve çeşitli hayır kurumlarına bağışlanacak.

Gürcistan'da geleneksel kış kermesi başladı
Gürcistan'da geleneksel kış kermesi başladı
Gürcistan'da geleneksel kış kermesi başladı
Gürcistan'da geleneksel kış kermesi başladı

Gürcistan, Türkiye, TİKA, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gürcistan'da geleneksel kış kermesi başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gürcistan'da geleneksel kış kermesi başladı - Son Dakika
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