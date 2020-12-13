Son dakika haberleri: Güreş'te Bireysel Dünya Kupası'nda 2 madalya

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'ta düzenlenen Bireysel Dünya Kupası'nda Şeref Kılıç gümüş, Cengiz Arslan ise bronz madalya kazandı. Ayrıca Salih Aydın ve Osman Yıldırım bugün yapılan eleme, çeyrek ve yarı finallerde rakiplerini mağlup ederek finale yükseldi.

Ülkemizi 55 kg'da temsil eden Şerif Kılıç ilk turda Romen Vasile Vagiunıc'i 7-6, çeyrek finalde Cezayirli Abdelkerim Fergat'ı 10-0 sayı tuşuyla, yarı finalde Moldovalı Artiom Deleanu'yu 8-0 sayı tuşuyla yendi. Şerif Kılıç, final müsabakasında ise Rus Emin Nariman Sefershaev'e yenilerek gümüş madalya elde etti. 60 kg Ahmet Uyar , ilk turda Ukraynalı Viktor Petryk'i 10-1, çeyrek finalde İtalyan Jakopo Sandron'u 10-1 yendi. Ahmet Uyar, dünya 2'ncisi Kırgız Zholaman Sharshenbekov'a mağlup oldu. Milli güreşçi Ahmet Uyar, yarın akşam yapılacak final seansında bronz madalya için repesajdan gelecek Avrupa Şampiyonu Viktor Chabanu/ Blrus Maksim Kazharski galibiyle karşılaşacak.72 kg'da mücadele eden Cengiz Arslan, ilk turda Rus Narek Oganyan'ı 6-3, çeyrek finalde Fransız rakibi İbrahim Mahmud Hasan Ghanem'i 4-3 yenerek yarı finale yükseldi. Yarı finalde Gençler Dünya Şampiyonu Ermeni Malkhas Amoyan'a yenildi. Cengiz Arslan, 3'üncülük-5'incilik maçında bronz madalya için karşılaştığı Moldovalı Valentin Petic'i 5-1 yenerek madalyanın sahibi oldu.82 kg'da Salih Aydın, ilk turda İsrailli İgor Petrishin'i 3-0, ikinci turda Romen George Vlad Marie'i 9-6, çeyrek finalde Çekyalı Oldrich Varga'yı 8-3 yenerek yarı finale yükseldi. Salih Aydın, yarı finalde karşılaştığı Alman Roland Schwarz"ı 4-1 yenerek finale çıktı. Milli mayo, yarın akşam yapılacak final müsabakalarında ise Rus Milad Valerikovitch Alirızaev ile altın madalya mücadelesi verecek.130 kg'da Osman Yıldırım, ilk turda Polonyalı Rafal Andrzej Krajewski'yi 5-1, çeyrek finalde Cezayirli Hamza Haloui'yi 9-0, yarı finalde karşılaştığı Gürcü asıllı Azerbaycanlı Beka Kandelaki'yi 9-1 yenerek finale yükseldi. Milli mayo, yarın akşam yapılacak final müsabakalarında ise dünya şampiyonu Rus Sergey Semenov ile karşılaşacak.KADIN GÜREŞÇİLERİMİZ MİNDERE ÇIKIYORSırbistan'ın başkenti Belgrad'ta düzenlenen Bireysel Dünya Kupası'nda yarın kadın sporcular sabah seansında eleme müsabakaları için mindere çıkacak. İlk gün; 50, 53, 55, 63 ve 72 kg müsabakaları yapılacak. Çekilen kura sonrasında kadın güreşçilerimizin rakipleri de belli oldu. Buna göre; 50 kg'da Evin Demirhan ile Rus rakibi Poleshchuk, 53 kg'da Zeynep Yetgil ile Fransız Hilary Ysaline Honorine, 55 kg'da Bediha Gün ile Polonyalı Katarzyna Krawczyk, 57 kg'da Mehlika Öztürk ile Bulgar Evelina Georgieva Nikolova, 59 kg'da Elif Yanık ile Sırp Anna Fabian, 62 kg'da Cansu Aksoy ile Fransız Ameline Douarre, 65 kg'da Aslı Demir ile Alman Debora Lawnitzak, 68 kg'da Nesrin Baş ile Ukraynalı Alina Berezhna Stadnik Makhynia, 72 kg'da Buse Tosun ile Hindistanlı Preet Kaus Gursharan, 76 kg'da Yasemin Adar ile Belaruslu Vasilisa Marzaliu mücadele edecek.