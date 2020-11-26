Son dakika haberleri... Güreşte Kovid-19 şoku

Grekoromen Güreş Milli Takımı'nda 13'ü sporcu toplam 15 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamada, "İstanbul Sarıyer Mersinli Ahmet Tesisleri'nde kampta bulunan Grekoromen Güreş Milli Takımı'mızda teknik heyet ve güreşçiler ile tesislerde görevli idari personelimize Kovid-19 PCR testi uygulanmıştır. Yapılan testler neticesinde 13 güreşçimiz, kondisyonerimiz ve psikoloğumuz olmak üzere toplam 15 kişide pozitif bulguya rastlanmıştır." denildi.

Açıklamada, "Tarama testleri pozitif sonuç verenlerin takip, izolasyon ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda başlanmıştır. Testleri pozitif çıkan sporcularımızın sağlık durumlarında olumsuz bir gelişme yoktur. Tüm sporcularımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerine yer verildi.