Son dakika haberleri... Gürkan'dan şehit askerler için taziye mesajı - Son Dakika

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, terör saldırısı sonucu şehit olan Malatyalı Piyade Sözleşmeli Onbaşı Emre Büyükyıldırım ve Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Ahmet Demir için taziye mesajı yayımladı.



Büyükşehir Belediye Başkanı Gürkan mesajında, "Hakkari Çukurca'da üs bölgemize teröristlerce yapılan hain saldırıda Malatyalı Piyade Sözleşmeli Onbaşı Emre Büyükyıldırım ve Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Ahmet Demir şehit olmuşlardır. Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerine ve aziz milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı. - MALATYA