Gürpınar Belediyesi Çocuk Meclisi üyeleri Vali Bilmez'i ziyaret etti - Son Dakika

Gürpınar Belediyesi Çocuk Meclisi üyeleri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'i ziyaret etti.

Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen ziyarette Çocuk Meclis Başkanı Hayrunnisa Can, Vali Bilmez'e çiçek takdim etti.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Havva Payzin de çocuk meclisinin kurulma amacı ve faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Vali Bilmez, çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke'nin de bulunduğu programda çocuklar projelerini Vali Bilmez'e sundu.

Ziyaret hatıra fotoğrafının çekilmesiyle son buldu.