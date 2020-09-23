" Koronavirüs önlemleri kapsamında Van İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun almış olduğu karar gereği belediye hizmet binamıza 'Hayat Eve Sığar (HES)' uygulaması üzerinden HES kodu sorgulanarak giriş yapılacaktır. Vatandaşlarımızın HES Kodu alarak belediye binamıza gelmeleri gerekmektedir."

Belediye'den yapılan açıklamada, yarından itibaren belediye girişlerinde HES uygulamasının başlatılacağı bildirildi.

Gürpınar Belediyesi , yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında belediye binasına Hayat Eve Sığar ( HES ) uygulamasından alınacak kod ile giriş yapılacağını duyurdu.

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri | Gürpınar Belediyesi'ne HES kodu ile giriş yapılabilecek - Son Dakika

Modifiye tutkunu genç, 60 bin TL'ye mal ettiği Doğan SLX'i 120 bin TL'ye sattı