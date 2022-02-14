Son dakika haberleri... Gürsu ovası 7-24 gözetleniyor...Hırsızlara karşı güvenlik kameraları yerleştirildi - Son Dakika

Gürsu ovası 7-24 gözetleniyor...Hırsızlara karşı güvenlik kameraları yerleştirildi

BURSA - Bursa'nın bereketli topraklarla çevrili ovası artık hırsızlara karşı 7-24 güvenlik kameralarıyla izlenecek.

Türkiye'nin en kaliteli meyvelerinin yetiştiği ovada hasat zamanı çok sayıda meyve hırsızlığı gerçekleşiyor. Gürsu ilçesindeki muhtarlar belediyeye dilekçe ile talepte bulunarak ovanın güvenlik kameralarıyla izlenmesi istedi. Gürsu Belediyesi tarafından ovanın kilit giriş ve çıkışlarına güvenlik kamerası yerleştirildi. Plaka tanıma özelliği bulunan güvenlik kameraları sayesinde artık hırsızlık için ovaya gelen araçlar güvenlik kameraları sayesinde anbean takip edilecek. Sistem sayesinde aranması olan araçlar jandarma ekiplerinin sistemine anında düşecek. Bu sayede ovada gerçekleşen hırsızlık olaylarının önüne geçilmesi bekleniyor. Ovadaki bir çok noktaya yerleştirilen kameralar sayesinde önümüzdeki yıllarda hırsızlık olaylarının büyük oranda önüne geçilmesi bekleniyor.

Artık ovanın takip edildiğini ifade eden köy muhtarları, "Ovamızda Türkiye'nin en kaliteli meyveleri yetişiyor. Hasat zamanı hırsızlık olayları gerçekleşiyor. Bizde güvenlik kamera talebinde bulunduk. Sağolsun Gürsu Belediye Başkanımız isteğimizi kırmadı. Ovanın farklı noktalarına güvenlik kamerası sistemi kurdurdu. Artık ovamız 7-24 izleniyor. Plaka tanıma sistemi de var bilgiler jandarma ekipleriyle paylaşılıyor. Bu sistem sayesinde artık hırsızlık olaylarının önüne geçileceğini düşünüyoruz. Sebep olan herkese teşekkür ederiz" dedi.