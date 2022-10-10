"Savaşı tırmandırmaya yönelik" saldırıların "kabul edilemez" olduğunu ifade eden Dujarric, "her zaman olduğu gibi en yüksel bedeli sivillerin ödediğini" söyledi.

Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Antonio Guterres, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri... Guterres, Rusya'nın Ukrayna'ya füze saldırılarından dolayı 'derin şok' yaşadığını belirtti - Son Dakika

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