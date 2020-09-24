Sektörel güven endeksleri - Son Dakika

Sektörel güven endeksleri

Güven endeksi eylülde geçen aya göre hizmet sektöründe yüzde 6,4 artarken, inşaat sektöründe yüzde 2, perakende ticarette yüzde 1,5 azaldı.

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Güven endeksi eylülde geçen aya göre hizmet sektöründe yüzde 6,4 artarken, inşaat sektöründe yüzde 2, perakende ticarette yüzde 1,5 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayına ilişkin sektörel güven endekslerini açıkladı.

Buna göre, mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi ağustosta 70,5 iken bu ay yüzde 6,4 artarak 74,9'a yükseldi.

Hizmet sektöründe bir önceki aya göre, son 3 aylık dönemde iş durumu alt endeksi yüzde 12,8 artarak 71,3 oldu. Söz konusu dönemde hizmetlere olan talep alt endeksi yüzde 12,6 artarak 69,8 değerini aldı. Gelecek 3 aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi alt endeksi ise yüzde 2,8 azalarak 83,7'ye geriledi.

Perakende ticaret sektörü güven endeksi

Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi eylülde yüzde 1,5 azalarak 93,5'e düştü.

Perakende ticaret sektöründe bir önceki aya göre, son 3 aylık dönemde iş hacmi satışlar alt endeksi yüzde 5,5 artarak 84,1'e çıktı. Mevcut mal stok seviyesi alt endeksi yüzde 0,3 azalarak 107,7'ye geriledi. Gelecek 3 aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi alt endeksi ise yüzde 8,6 azalarak 88,5 oldu.

İnşaat sektörü güven endeksi

Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi de geçen ay 85 iken bu ay yüzde 2 azalarak 83,3'e indi.

İnşaat sektöründe bir önceki aya göre, alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi alt endeksi yüzde 0,1 gerileyerek 69,9'e düştü. Gelecek 3 aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi alt endeksi de yüzde 3,3 azalarak 96,6 değerini aldı.

İnşaat sektöründe eylülde girişimlerin yüzde 37'si faaliyetleri kısıtlayan herhangi bir faktörün olmadığını, yüzde 63'ü ise faaliyetlerini kısıtlayan en az bir temel faktör bulunduğunu belirtti. İnşaat sektöründe faaliyetleri kısıtlayan temel faktörlerden, "finansman sorunları" ağustos ayında yüzde 40,1 iken eylülde yüzde 39,3, "talep yetersizliği" ağustosta yüzde 31,5 iken eylülde yüzde 32,8 ve "diğer faktörler" ağustosta yüzde 20,3 iken eylül ayında yüzde 17 oldu.

Ağustos, Ticaret, İnşaat, Eylül, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 10:17 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Sektörel güven endeksleri - Son Dakika Ekonomi

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