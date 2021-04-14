Güvenlik görevlisi karakalem sergisinde şehitlerimizi unutmadı - Son Dakika

Güvenlik görevlisi karakalem sergisinde şehitlerimizi unutmadı

14.04.2021 09:55

Güvenlik görevlisi karakalem sergisinde şehitlerimizi unutmadı Bilecik İl Halk Kütüphanesinin güvenlik görevlisi Mecit Oral;

Güvenlik görevlisi karakalem sergisinde şehitlerimizi unutmadı

Bilecik İl Halk Kütüphanesinin güvenlik görevlisi Mecit Oral;

"Hiçbir eğitim almadım, her şey bir anda başladı"

-"En çok Atamızı, Ömer Halis Demir, Fethi Sekin'in çalışmalarını çok beğeniyorlar"

BİLECİK - Bilecik İl Halk Kütüphanesinin güvenlik görevlisi Mecit Oral, 4 yıl önce keşfettiği kara kalem resim yeteneğini geliştirerek, açtığı ilk sergisinde yapmış olduğu çalışmalar herkesin beğenisini kazandı.

Bilecik İl Halk Kütüphanesinde yaklaşık 7 yıldır görev yapan 34 yaşındaki Oral, 2017'de kütüphane de boş vakitlerini değerlendirmek için başladı. Kara kalem çalışmalarının beğenilmesi üzerine bu işe merak sardı. 4 yılda başta Mustafa Kemal Atatürk, 15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir, Fethi Sekin, yeşilçamın unutulmaz isimlerinin resimlerini kara kelem ile çizen Oral, Kütüphaneler Haftası nedeniyle çalıştığı işyerinde bir sergi açtı.

"Hiçbir eğitim almadım, her şey bir anda başladı"

Kütüphaneye gelenlerin büyük bir beğeniyle gezdiği sergi sonrası kendisine gelen olumlu güzel yorumlar sonrası en büyük mutluluğun bu olduğunu anlatan Mecit Oral, "Resim yapmaya 30 yaşımda başladım ve kütüphanedeki kitaplardan faydalanarak kendimi geliştirdim. Hiçbir eğitim almadım. Buradaki ama yeteneği olan herkesin istedikten, sevdikten sonra her şeyi yapabilir, kendini geliştirebilir. Bu işe kütüphanede güvenlik görevlisi olmam sebebiyle burada boş vakitlerimde çocuklar ders çalışırken onların yanında ben de birkaç karalamayla kendimi geliştirdim. Daha sonra kitaplardan faydalanarak bu hale geldi. 57. Kütüphane Haftası dolayısıyla küçük bir resim köşesi sergisi düşündük. Çocukların yetişkinlerin ilgisi gayet güzel. Benim de çok hoşuma gitti. İsteyen bütün öğrenciler kendilerini geliştirip, yeteneklerini geliştirebilirler" dedi.

"Atamız, şehitlerimiz, tiyatro oyuncularımız, kitapla ilgili resimlerimiz var"

Sayısız kara kelem resim çizdiğini anlatan Oral, "Çoğunu hediye ettim kütüphaneye gelen küçük çocuklara. Atamız, şehitlerimiz, tiyatro oyuncularımız, kitapla ilgili resimlerim var ama kaç tane yaptığımı hiç saymadım. Tabi maddi açıdan yapmıyorum zaten bu işi hobi amaçlı. Ama tabi ilerde yardım amaçlı kuruluşlara resimler yapmayı düşünüyorum. Yağlı boya resme merak saldım. Şimdi yavaş yavaş yağlı boyaya geçiş yapacağım. Bununla ilgili internetten videolar izliyorum, kitaplar okuyorum. Bu şekilde kendimi geliştiriyorum" dedi.

" Benim yaşım 34. Ben bunu yeteneğimi 30 yaşımda fark ettim"

Kendisinin bu yeteneğini 30 yaşından sonra keşfettiğini anlatan Oral, "Benim yaşım 34. Ben bunu yeteneğimi 30 yaşımda fark ettim. Benden küçük kardeşlerimiz bunları gördükten sonra bu kitaplara merak salıyor, kendilerini denemek istiyor. Bu benim çok hoşuma gidiyor. Eğer erken yaşta keşfederlerse daha güzel şeyler yapabilirler. Bu çalışmaların içinde en çok Tuncel Kurtiz, Bob Marley beni en çok uğraştıran isimler oldu ama bütün resimlerimi severek isteyerek yaptım" dedi.

"En çok Atamızı, Ömer Halis Demir, Fethi Sekin'in çalışmalarını çok beğeniyorlar"

Bilecik İl Halk Kütüphanesinin güvenlik görevlisi Mecit Oral son olarak vatandaşların en çok hangi çalışmaları beğendiğini anlatarak, "En çok Atamızı, Ömer Halis Demir, Fethi Sekin bunları çok beğeniyorlar. Türkan Şoray var. Aslında herkesin bir favori resmi oluyor yani. Burada çocuk figürleri yok. Nedeni kalmadı. Çünkü yaptığım o çalışmaları küçük çocuklara hediye ettim, onlarda çok istediler" dedi.

Güvenlik görevlisi karakalem sergisinde şehitlerimizi unutmadı
Güvenlik görevlisi karakalem sergisinde şehitlerimizi unutmadı
Güvenlik görevlisi karakalem sergisinde şehitlerimizi unutmadı
Güvenlik görevlisi karakalem sergisinde şehitlerimizi unutmadı
Güvenlik görevlisi karakalem sergisinde şehitlerimizi unutmadı
Güvenlik görevlisi karakalem sergisinde şehitlerimizi unutmadı
Güvenlik görevlisi karakalem sergisinde şehitlerimizi unutmadı
Güvenlik görevlisi karakalem sergisinde şehitlerimizi unutmadı
Güvenlik görevlisi karakalem sergisinde şehitlerimizi unutmadı
Güvenlik görevlisi karakalem sergisinde şehitlerimizi unutmadı
Güvenlik görevlisi karakalem sergisinde şehitlerimizi unutmadı
Güvenlik görevlisi karakalem sergisinde şehitlerimizi unutmadı
Güvenlik görevlisi karakalem sergisinde şehitlerimizi unutmadı
Güvenlik görevlisi karakalem sergisinde şehitlerimizi unutmadı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Güvenlik görevlisi karakalem sergisinde şehitlerimizi unutmadı - Son Dakika


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